כתב אישום חמור הוגש נגד פלסטיני מהגדה

התביעה הצבאית הגישה כתב אישום חמור נגד עבד אלכרים צנובר, הנאשם המרכזי בפיגוע מטעני הנפץ שארע בחודש פברואר 2025, בחניון האוטובוסים בעיר בת ים.

על פי כתב האישום, במהלך חודש ינואר 2025, תכנן הנאשם עם מעורבים נוספים לבצע פיגוע טרור באזור גוש דן. מטרתם הייתה לפגוע במספר רב של אזרחים באמצעות הנחת מספר מטעני נפץ רסס במקומות הומי אדם.

במסגרת ההכנות לפיגוע, ייצר הנאשם מספר מטעני נפץ מאולתרים רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים בכדי להגביר את פוטנציאל פגיעתם.

ביום 20 בפברואר 2025, נכנס הנאשם לשטח ישראל, על מנת להוציא את תוכניתו אל הפועל. הנאשם הטמין חמישה מטעני נפץ שונים בארבעה אוטובוסים ברחבי הערים תל אביב ובת ים, ותיזמן את הפעלתם למועדים שונים. חלק מהמטענים אותם הניח התפוצצו בשעות הלילה, כאשר האוטובוסים היו ריקים מנוסעים. המטענים האחרים אותרו ונוטרלו. בכך, סוכלה תוכניתו הקטלנית של הנאשם, ונמנע אסון כבד.

בהמשך לכך, נמלט הנאשם בחזרה לאזור יהודה ושומרון, שם הסתתר במקומות שונים, לאחר מצוד ממושך נעצר על ידי כוחות צה״ל ושב״כ בחודש יולי 2025. במהלך תקופת המסתור, ולאחר כישלון תוכניתו המקורית, תכנן הנאשם לבצע פיגוע התאבדות בעיר תל אביב. לשם כך, יצר קשר עם גורמים נוספים שיסייעו לו, וייצר מטעני נפץ נוספים. בשל מעצרו לא הספיק הנאשם להוציא לפועל מתווה פיגוע זה.

לבקשת התביעה הצבאית, הורה בית המשפט הצבאי על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד המעורבים האחרים בפיגוע.

צה”ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שפועל לפגוע בביטחון האזור.

