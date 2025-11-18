 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 18 בנובמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הטריק של נתניהו להמנע מקריסת גוש הימין הקיצוני: מברך את טראמפ ומלקק לו – אבל באנגלית בלבד

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 18 בנובמבר 2025

בלית ברירה וכדי שלא להצטייר מובס פרסם נתניהו – כמובן דלא בעברית – הודעה לקקנית המברכת את טראמפ על נמהלך האנטי עשראלי המהמם שהוביל הלילה במועצת הביטחון לסילוק ישרטל מהרצועה ולאיושה בכוחות ערביים ומטולמית תוך מסירת השליטה לרשות הלפסטינית "בדרך להקמתה של מדינה פלסטינית:

"אני מריע לנשיא טראמפ ולצוותו המסור. האומץ וההקרבה של החיילים האמיצים שלנו, יחד עם מאמציו הדיפלומטיים של טראמפ, סייעו להביא את החטופים לביתם. אני מאמין שתוכניתו תובי לשלום ולשגשוג בגלל שהיא כוללת על פירוק מלא מנשק ודה-רדיקליזציה של עזה".

אין ספק שבישראל מתקשים לעכל את המכה שהנחית טראמפ על ראשם של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר אך מעדיפים להוריד את הראש להתחנף לנשיא שמא יחיש את התהליך העוין ויעמיק את מעורבותו והנחתותיו על ממשלת הימין הקיצוני שחלמה לשלוט בעזה ולהקים בה התנחלויות והלילה הבינה שאיבדה את הרצועה 6כנראה גם את מרבית הגדה לטובת מדינה פלסטינית שתקום על אפו ועל חמתו של נתניהו.

הלקקנות הביביסטית נוכח ההחלטה הקשה היתה צפויה אחרת על נתניהו להסתלק מייד ולו אין שום כוונות כאלה, להיפך – הוא מתכנן להשאר בשלטון לנצח.

עניין מרכזי

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה