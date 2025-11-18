הטריק של נתניהו להמנע מקריסת גוש הימין הקיצוני: מברך את טראמפ ומלקק לו – אבל באנגלית בלבד

בלית ברירה וכדי שלא להצטייר מובס פרסם נתניהו – כמובן דלא בעברית – הודעה לקקנית המברכת את טראמפ על נמהלך האנטי עשראלי המהמם שהוביל הלילה במועצת הביטחון לסילוק ישרטל מהרצועה ולאיושה בכוחות ערביים ומטולמית תוך מסירת השליטה לרשות הלפסטינית "בדרך להקמתה של מדינה פלסטינית:

"אני מריע לנשיא טראמפ ולצוותו המסור. האומץ וההקרבה של החיילים האמיצים שלנו, יחד עם מאמציו הדיפלומטיים של טראמפ, סייעו להביא את החטופים לביתם. אני מאמין שתוכניתו תובי לשלום ולשגשוג בגלל שהיא כוללת על פירוק מלא מנשק ודה-רדיקליזציה של עזה".

אין ספק שבישראל מתקשים לעכל את המכה שהנחית טראמפ על ראשם של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר אך מעדיפים להוריד את הראש להתחנף לנשיא שמא יחיש את התהליך העוין ויעמיק את מעורבותו והנחתותיו על ממשלת הימין הקיצוני שחלמה לשלוט בעזה ולהקים בה התנחלויות והלילה הבינה שאיבדה את הרצועה 6כנראה גם את מרבית הגדה לטובת מדינה פלסטינית שתקום על אפו ועל חמתו של נתניהו.

הלקקנות הביביסטית נוכח ההחלטה הקשה היתה צפויה אחרת על נתניהו להסתלק מייד ולו אין שום כוונות כאלה, להיפך – הוא מתכנן להשאר בשלטון לנצח.

