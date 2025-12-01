חזרנו מהפגרה עם באר שבע ובית״ר הלוהטות ועם מכבי ת״א ומכבי חיפה מקרטעות

החזרה מהפגרה יצרה מחזור לוהט, דרמטי ועמוס שערים, שהבהיר היטב מי הקבוצות שבאות לקחת את העונה הזאת ומי רק מנסות לשרוד אותה.

בעוד באר שבע ו־בית״ר ירושלים נראו רעבות וחדות מתמיד, שתי המעצמות הגדולות — מכבי תל אביב ומכבי חיפה — רשמו עוד ערב עגום של החמצות, איבוד נקודות ובעיקר סימני שאלה.

אמש: שתי תמונות הפוכות — טדי רותח, הי״א מתפוצץ

מ.ס. אשדוד – מכבי תל אביב 2:2

מכבי תל אביב ממשיכה להתדרדר מקצועית ומנטלית.

על רקע הכאוס סביב המאמן לאזטיץ’, האיומים מתחת לביתו והסערה במועדון, הצהובים הגיעו לאשדוד עם אווירת סוף-קורס.

אשדוד עלתה ליתרון, מכבי השוותה, אשדוד כבשה שוב בדקה ה־90 — ורק שער הצלה של סעיד אבו פרחי בדקה 90+2 מנע הפסד נוסף.

עובדות בולטות:

מכבי ת״א נראתה כבדה, עצבנית וללא רעיונות התקפיים.

אשדוד הייתה קרובה לניצחון מוצדק.

ריח של משבר עמוק מרחף על קבוצה שבשבועיים האחרונים ספגה גם 6:2 מבית״ר וגם 6:0 מליון.

בית״ר ירושלים – מכבי נתניה 2:4

בטדי זו הייתה חגיגה:

29,028 צופים, אווירה של משחק אליפות, וקבוצה אחת — בית״ר — שדרסה בלי למצמץ.

המהלך המרכזי:

ירדן כהן פתח עם 0:1 (דקה 9).

עזיז אואטרה השווה ואז הורחק (46).

קוליקוב כבש שער עצמי (76).

ג’ונבוסקו קאלו סגר עניין עם צמד בדקות 54 ו־88.

זערורה הוסיף מצמק, אך האוויר יצא לנתניה.

בית״ר רצה בצמרת. ככה נראית קבוצה עם כיוון ברור, כושר וריכוז.

שלשום: שאר משחקי המחזור — כל המספרים, כל השערים

הפועל חיפה – הפועל באר שבע 4:3 לבאר שבע

משחק אדיר, שבעה שערים, דרמה עד הדקה האחרונה והרחקה אחת.

באר שבע כבשה באמצעות:

אנסה (90+1) ועוד שלושה שערים שנבעו מלחץ התקפי מתמשך והנעת כדור מסודרת (שמות הכובשים בדיווח המקורי הופיעו חלקית ובלתי עקביים — אך התוצאה הרשמית ברורה).

הפועל חיפה כבשה באמצעות:

טורג’מן (52), חטואל (60), דן ביטון (80).

נלווה למשחק:

הרחקה: זרגרי (חיפה, 50).

קהל: 5,890.

באר שבע מציגה אופי אליפויות: גם כשהיא מסתבכת — היא מנצחת.

הפועל פתח תקווה – מכבי חיפה 0:0

מכבי חיפה ממשיכה לאבד גובה, ביטחון וחדות.

למרות פוטנציאל התקפי גבוה, הירוקים לא מצאו את הרשת גם מול קבוצה תחתיתית שנלחמה בכל הכוח.

עיקרי המשחק:

מכבי חיפה שיחקה בעשרה שחקנים מ־דקה 32 (אדום: מסונגו).

לא ייצרה כמעט מצבים במחצית השנייה.

קהל: 7,500.

הירוקים בעונת משבר מובהקת.

עירוני טבריה – מכבי בני ריינה 1:3

שערים:

טבריה: גורפינקל (46), אבוחצירא (58), שומש (90+1).

ריינה: עבד (85).

קהל: 1,288.

ריינה ממשיכה להידרדר, טבריה להפעים.

בני סכנין – הפועל תל אביב 2:0 להפועל ת״א

שערים:

ורדאסקה (69)

ינקוביץ’ (76)

קהל: 15,500.

הפועל תל אביב מרגישה כמו קבוצה מאומנת, יציבה ומבוססת. יש לה דרך.

קריית שמונה – הפועל ירושלים 2:1 לירושלים

שערים:

ירושלים: מזרחי (69), אייזן (94)

קריית שמונה: לוקומבה (23)

קהל: 1,164.

הפועל ירושלים נושמת — קריית שמונה שוקעת.

הטבלה — תמונת מצב חדה:

הפועל באר שבע – 28 נק׳ מכבי תל אביב – 24 נק׳ בית״ר ירושלים – 23 נק׳ הפועל תל אביב – 18 נק׳ מכבי נתניה – 18 נק׳ מ.ס. אשדוד – 16 נק׳

7–10. מכבי חיפה, סכנין, טבריה, פתח תקווה — 12–13 נק׳

11–14. חיפה, קריית שמונה, ירושלים, ריינה — בתחתית לוהטת

סיכום: המחזור שצייר מחדש את המפה של ליגת העל

באר שבע — נראית כמו אלופה שבדרך.

בית״ר ירושלים — מסע המרשימים של העונה.

הפועל ת״א — ממשיכה להתחזק.

הפועל ירושלים — אוספת נקודות זהב.

מכבי ת״א — במשבר עומק מקצועי וניהולי.

מכבי חיפה — עונה בעייתית, ללא פתרון באופק.

המחזור הזה ייזכר כמחזור שהפריד בין הגדולות האמיתיות לבין אלה שרק מנוהלות ככאלה.

״עניין מרכזי״