חנוכה הוא אחד החגים האהובים. זהו חג של אור, של משפחתיות, מלא במפגשים משמחים ואוכל שמחבר בין כולם. מהדלקת נרות בבית, אירוח של המשפחה המורחבת, פעילות במשרד באווירת החג ועד מפגשים קהילתיים, תמיד עולה אותה שאלה: איך לארח בצורה מרשיaמה אבל בלי לעבוד שעות רבות במטבח. היום אפשר להגיש מנות יפיפיות, טעימות וכל זאת במינימום מאמץ.

הקונספט של מגשי האירוח מציע חוויית אסתטית ומדויקת. במקום תפריט מורכב, בישול וטיגון, אפשר לבנות שולחן חגיגי שמורכב ממנות ביס, שילובים חכמים שמתאימים לרוח החג ומקלים על המארחים. נפגשנו לשיחה עם ארטייסט, חברה שנולדה מתוך אהבה לאירוח מוקפד ופתרונות חכמים, כדי לקבל ממנה רעיונות לאירוח טעים לחג החנוכה.

חנוכה אינו חג רשמי

ישנם כל כך הרבה דברים שאפשר לאהוב בחנוכה ואחד מהם הוא שלא מדובר בחג רשמי. זה הזמן לאירוח קליל, לנשנושים, למנות שומניות וכל זאת באווירה קלילה. אין צורך לחשוב על ארוחה רשמית סביב השולחן אלא להפך, לחשוב על התנועה, על הילדים שמתרוצצים ועל האנשים שיסתובבו עם משהו קטן ביד וינהלו שיחות מהנות.

מגשי אירוח נותנים מענה בדיוק לאירועים מסוג זה. המנות השונות מגיעות כשהן מוכנות ומונחות על המגשים, האורחים יכולים לקחת לעצמם מנה אהובה, הם לא חייבים לשבת לצד השולחן ולא להתעסק אפילו עם סכו״ם. ״אנחנו מסתכלים על חנוכה כחג של קצב ולכן מנות קטנות, פינגר פוד הן מושלמות״ אומר יניב, מהבעלים של ארטייסט.

מנות קטנות לתפריט חגיגי

המנות הקטנות והמיוחדות יוצרות תחושה של חגיגיות והן מאזנות באופן מושלם בין קלילות לבין תחושה של אירוע כשהתפריט יכול להיות מגוון ולהתאים בדיוק לחנוכה:

לביבות בגרסאות שונות

אי אפשר באמת לחגוג את חג החנוכה בלי לביבה, אבל זה לא אומר שצריך להיצמד לגרסה אחת שלה, כשהאפשרויות הן:

לביבות בצבעים – לביבות מבטטה ולביבות קישוא ותרד. ניתן להזמין מראש, לשמור בקירור ולחמם מעט לפני ההגשה.

– לביבות מבטטה ולביבות קישוא ותרד. ניתן להזמין מראש, לשמור בקירור ולחמם מעט לפני ההגשה. לביבות ללא קמח – מתאימות לנמנעים מגלוטן, עם שתי אפשרויות, בטטה וסלק. גם כאן ההמלצה היא להגיש חם.

– מתאימות לנמנעים מגלוטן, עם שתי אפשרויות, בטטה וסלק. גם כאן ההמלצה היא להגיש חם. לביבות ירק – משלבות בצורה מושלמת בין טעם לבין בריאות ומתאימות לטבעוניים (אך האמת היא שכולם אוהבים אותן).

– משלבות בצורה מושלמת בין טעם לבין בריאות ומתאימות לטבעוניים (אך האמת היא שכולם אוהבים אותן). לביבות טונה – גרסה אהובה ומפנקת במיוחד שגם הילדים טורפים, ניתן גם להזמין מראש ולשמור במקרר.

– גרסה אהובה ומפנקת במיוחד שגם הילדים טורפים, ניתן גם להזמין מראש ולשמור במקרר. לביבות אפויות – נכון להגיד שהגרסה השמנמנה של חנוכה אהובה במיוחד, אך לאלו שרוצים להפחית מעט את השמן, ישנה גרסה אפויה וטעימה.

סלטים וירקות

העובדה שחנוכה הוא חג השמן לא אומרת שכל המנות חייבות להיות עמוסות וכבדות. ההמלצה היא תמיד להגיש ירקות טריים או אפויים ולהכניס לשולחן רעננות. אפשר להניח מגש ירקות חתוכים שכבר מוכנים לאכילה, מגש אנטיפסטי או לבחור באחד מהסלטים העשירים של ארטייסט וזאת בהתאם לסגנון האירוע.

״הירקות הם הרבה מעבר לתוספת. הם חלק מהחוויה כששילובי הצבעים, החיתוך המוקפד והתיבול המדויק, מביאים עונג קולינרי״ אומרת עופרה מבעלי ארטייסט. אפשר לשלב סלטים קלילים כמו סלט עלים בוויניגרט בלסמי או להציע לאורחים טאפסים במראה וטעם מיוחד.

קינוחים וסופגניות

הסופגנייה היא אחד מסימני ההיכר של חנוכה. היא מתוקה ויכולה להיות קלאסית במילוי ריבה או שלל מילויים אחרים. היא כמובן משתלבת נהדר בכל חגיגה, בבית, במשרד, בבית הספר ועם חברים ומגש הקינוחים יכול להיות נקודת השיא של הערב. אפשר להגיד כי אין באמת חגיגת חנוכה ללא סופגניות מתוקות.

לצד הסופגניות גם כאן ההמלצה היא לחשוב על עוד אפשרויות מתוקות. ניתן להציע קינוחים שאינם מכילים גלוטן ולכן יתאימו לקהל רחב יותר, קינוחים טבעוניים וכן להגיש מגש פירות. למרות שהמנות של ארטייסט הן מנות ביס, הן מעניקות תחושת שובע ושילוב נכון של מתוקים ייתן תחושה של השקעה ויוציא את האורחים בתחושה של חגיגה אמיתית.

האירוח צריך להתאים לחיים העמוסים

מה שהכי מיוחד במגשי אירוח לחנוכה הוא היכולת להתאים אותם למפגש. המגשים מתאימים לחיים עצמם, לעומס, לתקופה בה יש גם ילדים בבית ולרצון להרשים במינימום מאמץ. הסיפור של ארטייסט התחיל ברצון לארח בצורה יפה, בלי לחץ ולהביא לשולחן איכות וטעם.

בחנוכה הלב פתוח ומגשי האירוח הופכים כל מפגש, בכל מקום, לחגיגה אמיתית של אור, אנשים ואוכל שעושה טוב.

