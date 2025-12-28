נתונים מדהימים נחשפים: 88% מהתעשיינים שוקלים סגירה או מעבר לחו״ל

מי שמתנהל רק לפי הרוח הנושבת ממסדרונות השלטון ונאחז בתעשיית הספינים הממלכתית כדי להרגיש בגן עדן מתעלם מהמציאות תחילה במודע ואחר כך באופן מדאיג המאפיין כל מדינה העוברת דיקטטוריזציה מואצת. היחיד נקלע להכחשת מציאות גורפת, מעדיף לחיות באשליה מסוכנת ובהמשך מוצא עצמו עבד נרצע וכנוע להנדסת תודעה המשולמת על האדם. אלא שמסתבר שזה לא נחלת חלקה של כל האוכלוסיה. יש מי שמשתפים פעולה כלפי חוץ, כנועים בכאילו אבל כשמדובר בהתנהלות אישית ועסקית אמיתית מה ששולט היא אווירת חוסר וודאות מדאיגה, חשש גובר והולך מאיך שישראל תתנהל בשנים הבאות והתחושה שהמצור הכלכלי החברתי והאישי בכל מה שקשור לישראל ולישראליות רק יילכו ויעמיקו גם אם המלחמה תסתיים איכשהו וגם זה בספק גדול.

היום מתברר נתון מדהים: 88% שוקלים סגירה או מעבר לחו״ל: סקר TEFEN מצית נורת אזהרה אדומה לתעשייה הישראלית

88% מהמנהלים הבכירים בתעשייה הישראלית הודו כי מאז ה־7 באוקטובר עלה בארגונם הרעיון לסגור את המפעל לאלתר או להעתיק את הפעילות לחו״ל – כך על פי סקר תעשייה של פירמת הייעוץ TEFEN, שהוצג בוועידת ישראל ה־12 לתשתיות ותעשייה של חברת SE שנערכה ב־25.12.2025 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. ￼

לצד הנתון הדרמטי, הוצגו שני דגלים אדומים נוספים:

• רק 2% מהתעשיינים/מנהלים מאמינים בצמיחה “כחול־לבן” עד 2030 (בניסוח שפורסם בדיווחים). ￼

• דגש חריף על מחסור בכוח אדם, ועל צורך בשיקום מנטלי בארגונים, כתנאי להמשך תפקוד ועמידות. ￼

מנכ״לית ובעלת TEFEN, מלי ביצור־פרנס, צוטטה כמי שמגדירה את הממצאים “רגע אמת” לתעשייה הישראלית ו”קריאת השכמה” לממשלה — וטענה כי הדרך להתמודד עם מחסור בכוח אדם ולהותיר ייצור בארץ עוברת ב־AI ודיגיטציה מואצת. ￼

הסקר הוצג בוועידה שעסקה ב“חוסן לאומי וצמיחה לאחר משבר” וכללה דיונים על שיקום תשתיות, צמיחה, יצוא, תחבורה ועוד. ￼

עצם הבחירה להציף נתון כזה בפורום של “תשתיות ותעשייה” לא מקרית: כאן יושבים מקבלי החלטות מהתעשייה, מהנדסים, תעשיינים, רגולטורים וספקי תשתית — כלומר המקום שבו משפט אחד יכול להפוך לגל: “אם כולם חושבים על יציאה — מי יישאר להשקיע?”

המסר העסקי ברור: הדיבור על סגירה/העתקה הפך מנחלת “שיחות מסדרון” לרעיון ממשי שמופיע בחדרי הנהלה. ￼

עם זאת חשוב לומר ביושר:

• בדיווחים שפורסמו עד כה לא הופיעו פרטי מתודולוגיה מלאים לציבור: גודל המדגם, ענפים, התפלגות, ניסוח השאלות, ושאלת “שקלו פעם אחת” מול “בתהליך החלטה”. לכן, הנתון הוא סופר־חשוב כאינדיקציה למצב רוח ולהתכנסות פסיכולוגית, אבל מי שירצה להפוך אותו ל“מספר רשמי של נטישה” יצטרך את חוברת המתודולוגיה המלאה. ￼

• גם אם 88% “שקלו”, זה לא אומר 88% “יבצעו”. אבל זה כן אומר דבר אחר: הסיכון עלה דרמטית — וכשסיכון עולה, השקעות קופאות, פרויקטים נדחים, גיוס עובדים נעצר, והכדור מתחיל להתגלגל.

⸻

למה זה קורה: שלוש שכבות של לחץ (לא רק ביטחוני)

לפי רוח הדברים והציטוטים, מדובר בשילוב קטלני של:

1. אי־ודאות ביטחונית ותפעולית

מפעלים צריכים רציפות: לוגיסטיקה, זמינות עובדים, ביטוח, משלוחים, חוזים. מאז 7 באוקטובר “רציפות” הפכה למילה יקרה.

￼

2. מחסור בכוח אדם

כוח אדם מיומן בתעשייה מתקדמת הוא צוואר בקבוק ארוך שנים — והסקר מדבר על החרפה עד 2030. באתר TEFEN הופיעו בעבר נתונים דומים על מחסור וצפי להעברות פעילות החוצה, מה שמרמז שזה לא “רק מלחמה”, אלא מגמה שמואצת.

￼

3. שחיקה מנטלית והנהגתית

המשפט אולי נשמע “רך”, אבל הוא הכי קשיח: כשעובדים ומנהלים מותשים — הפריון יורד, טעויות עולות, ותכניות אסטרטגיות מתכווצות לרמת “לשרוד את החודש”. ￼

⸻

“הפתרון הוא AI ודיגיטציה”: מה זה אומר בפועל

כשטוענים ש־AI ודיגיטציה הם “חבל הצלה”, הכוונה בדרך כלל היא לסט כלים שמחליף תלות בעבודה ידנית ובכוח אדם נדיר:

• אוטומציה של קווי ייצור ובקרת איכות

• תחזוקה חזויה (Predictive Maintenance) כדי לצמצם השבתות

• תכנון ייצור חכם (APS), ניהול מלאי ומניעת פחת

• דיגיטציה של שרשרת אספקה כדי להתאושש מהר מאירועים

• שימוש ב־AI לתיעול מהיר של ידע מקצועי (Training/Knowledge) כשאין די עובדים מיומנים

הטענה של TEFEN ברורה: אם לא עושים קפיצה טכנולוגית — המחסור בכוח אדם יהפוך את “התעשייה כאן” לבלתי כלכלית. ￼

המשמעויות למשק: לא רק “מפעל נסגר”

אם תעשייה מתחילה לנדוד החוצה, התוצאה היא שרשרת:

• פגיעה בפריפריה (תעסוקה איכותית מחוץ לת”א)

• פגיעה ביצוא (חברות מייצרות בחוץ ומוכרות תחת דגל אחר)

• בריחת ידע וניסיון (אחזקה, הנדסה, QA, תפעול)

• תלות גדולה יותר ביבוא ברגעים של משבר עולמי

• חולשה אסטרטגית: תעשייה היא גם בסיס לסקטורים ביטחוניים/דו־שימושיים (Dual-use)

זו לא דרמה תיאורטית: הנתון 88% הוא בעיקר מדד “טמפרטורה” שמספר שהסבלנות יורדת ושמנגנוני החוסן נשחקים.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!