יום שלישי, 6 בינואר 2026
הצד החיובי של המהפכה המשפטית: בוטל הכוח הברוטאלי של שופטים להתערב בחוזים ברורים בתחום העסקי

רמי יצהר 6 בינואר 2026

מהפכה שקטה אך דרמטית: הכנסת שמה סוף ל״אפרופים״ שגרם לאנדרלמוסיה ולהפקרות בהתנהלות החוזית בישראל וומחזירה את החוזה הכתוב למרכז הבמה – כנהוג בכל מקום אחר בעולם.

המהלך הזה התבקש משך עשרות שנים אבל לא טופל. עתה במסגרת הישיבה מחדש של סמכויות מערכת השפיטה נעשה המהלך המבורך כשהיחידים לנפגע ממנו הם הנוכלים, הרמאים ועורכי הדין שחגגו על הכשל הנורא והפכו את ההתנהלות העסקים בישראל לאחת הבלתי נסבלות בעולם הנאור.

אם כן, הכנסת מאשרת סופית תיקון מהותי לחוק החוזים, אחד המהלכים המשמעותיים ביותר שנעשו בדין האזרחי בישראל זה עשרות שנים. על פי התיקון, פרשנות חוזים עסקיים תיעשה מעתה בהתאם ללשון ההסכם הכתוב בלבד, ולא על בסיס נסיבות חיצוניות, פרשנויות מרחיבות או ניסיונות לשחזר בדיעבד “כוונות” שלא עוגנו במסמך החתום.

מדובר במהלך שמתקן עיוות עמוק ומתמשך, אשר ליווה את המערכת המשפטית והכלכלית בישראל במשך עשורים – וערער בפועל את עצם הרעיון של חוזה כעוגן יציב, סופי ומחייב.

סוף לעידן הפרשנות הבלתי מוגבלת

עד כה, המצב המשפטי בישראל אפשר לבתי המשפט לפרש חוזים לא רק לפי הכתוב בהם, אלא גם לפי נסיבות חיצוניות, כוונות סובייקטיביות של הצדדים, ולעיתים אף בניגוד ללשון הברורה של ההסכם. בפועל, גם חוזה שנוסח בקפידה, נחתם מרצון חופשי ונשען על ייעוץ משפטי – לא היה חסין מפני פתיחה מחדש של כל תנאיו באולם בית המשפט.

התוצאה הייתה מציאות בעייתית:

אי־ודאות כרונית, ריבוי תביעות, הליכים יקרים ומתישים, ושחיקה חמורה באמון של יזמים, משקיעים ובעלי עסקים ביכולת להסתמך על חוזים כתובים.

ביטול הלכת אפרופים – אבן יסוד שנויה במחלוקת

בלב התיקון עומד ביטולה המעשי של הלכת אפרופים, שנקבעה בשנות ה־90 ונחשבה לאבן יסוד בגישה המשפטית האקטיביסטית לפרשנות חוזים. לפי הלכה זו, בית המשפט היה רשאי לסטות מלשון החוזה אם שוכנע שכוונת הצדדים “האמיתית” הייתה שונה – גם אם אותה כוונה לא קיבלה ביטוי כתוב.

במהלך השנים הפכה אפרופים לאחד הסמלים הבולטים של הרחבת יתר של שיקול הדעת השיפוטי, ולמקור ביקורת חריף מצד אנשי עסקים, משפטנים ואנשי אקדמיה. מבקריה טענו כי היא יצרה מצב שבו אין חוזה סופי באמת, וכל הסכם הוא רק נקודת פתיחה למאבק משפטי עתידי.

צמצום דרמטי של כוח ההתערבות השיפוטית

התיקון החדש משנה את נקודת האיזון מן היסוד.

מעתה, בתי המשפט יחויבו להיצמד ללשון ההסכם כפי שנחתם, ולא יוכלו “לשפר”, “לרכך” או “לפרש מחדש” את החוזה לפי תפיסות ערכיות, תחושות צדק סובייקטיביות או מצב רוחו של השופט הדן בתיק.

בכך מצטמצם באופן משמעותי כוחה – שיש שיגדירו אותו כמופרז ואף מוגזם להחריד – של המערכת המשפטית להתערב בתוכן חוזים לאחר מעשה.

השפעה רחבה על הכלכלה והחיים האזרחיים

גורמים משפטיים וכלכליים מעריכים כי התיקון יחולל שינוי עומק בהתנהלות העסקית בישראל:

  • חיזוק הוודאות המשפטית
  • הקטנת תמריצים להפרת חוזים “מתוחכמת”
  • צמצום הליכים משפטיים סרק
  • שיפור האמון בין צדדים לחוזה
  • והחזרת המשמעות האמיתית למונח “הסכם מחייב”

בפשטות: חוזה חוזר להיות מה שהוא אמור להיות – מסמך שמכבד את עצמו ואת החתומים עליו.

סיום: תיקון הכרחי, גם אם מאוחר

הלכת אפרופים אולי נולדה מתוך רצון לעשות צדק פרטני, אך בפועל היא ערערה את יסודות הוודאות, היציבות והאחריות החוזית. התיקון שאושר כעת אינו רק שינוי טכני – אלא תיקון תפיסתי עמוק, שמחזיר את מרכז הכובד מן האולם השיפוטי אל שולחן המו״מ, מן הפרשנות המאוחרת אל הכתב הברור.

זהו מהלך שנדרש שנים רבות מדי – אך טוב שהגיע.

רמי יצהר | עניין מרכזי

מבזקהון-שלטוןחדשותחדשות פניםכלכלה

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

