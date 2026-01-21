מי מרוויח ומי מפסיד אם מדיניותו התוקפנית של טראמפ תטלטל את השווקים

פרשנות זהירה על טלטלה עולמית, אינטרסים, והגבול הדק בין מדיניות לכוח פיננסי

בעקבות נאומו של דונלד טראמפ בוועידת הכלכלה החשובה בעולם בדאבוס, החלה לחלחל שאלה שלא נאמרת בקול רם – אבל נשאלת בשקט במסדרונות, בחדרי מסחר ובשיחות פרטיות בין כלכלנים:

האם מדובר במדיניות כוחנית שמוכנה לשלם מחיר של טלטלה עולמית – או שמא בטלטלה שמשרתת אינטרסים כלכליים עמוקים יותר?

חשוב לומר כבר בהתחלה:

אין כיום הוכחה, ראיה או ממצא משפטי לכך שטראמפ או מקורביו פועלים במכוון להפלת שווקים לצורך רווח אישי. כל טענה כזו, בנקודת הזמן הנוכחית, תהיה ספקולציה.

אבל —

וזה אבל משמעותי — עצם העובדה שהשאלה נשאלת ברצינות מלמדת על עומק השינוי שהכניס טראמפ לשיח הכלכלי־מדיני.

למה בכלל עולה החשד?

לא בגלל מידע, אלא בגלל דפוס.

טראמפ הוא אולי המנהיג הראשון בעידן המודרני שאינו מנסה:

להרגיע שווקים,

לאזן מסרים,

או לשדר יציבות כמטרה עליונה.

להפך.

הוא מדבר בגלוי על:

שבירת סדרים,

שימוש בכוח כלכלי ככלי נשק,

נכונות לזעזע מערכות,

והעדפת אינטרס אמריקני גם במחיר כאוס זמני.

זהו שינוי דרמטי מהקונצנזוס הישן — ולכן הוא מעורר חשד, גם כשאין ראיות.

האם תרחיש של “רווח מקריסה” אפשרי עקרונית?

כן — ברמה התיאורטית בלבד.

בעולם הפיננסי קיימים כלים שמרוויחים מנפילות:

שורטים,

אופציות,

נגזרים,

הימורים על תנודתיות.

מנהיג עם:

השפעה על שווקים,

גישה מוקדמת למדיניות,

וסביבה עתירת הון,

יכול עקרונית להשפיע על סנטימנט.

אבל כאן מגיע הקו האדום:

בין אפשרות תיאורטית לבין פעולה בפועל — עומד סיכון משפטי ופוליטי כמעט התאבדותי.

קריסה מכוונת לצורך רווח אישי, אם תוכח, אינה “מהלך אגרסיבי” — אלא סקנדל פלילי בסדר גודל היסטורי.

אז מה כן סביר יותר?

הפרשנות הרווחת בקרב כלכלנים רציניים זהירה הרבה יותר – אך מטרידה לא פחות:

טראמפ אינו מחפש להרוויח מקריסה,

אלא אינו מפחד מקריסה.

כלומר:

הוא מוכן לזעזע שווקים,

לפגוע באליטות פיננסיות,

לערער מודלים גלובליים,

כדי לשנות מאזן כוחות ארוך טווח.

במילים אחרות:

לא “איך אני מרוויח מהנפילה”, אלא

“מי ישרוד אחרי שהאבק ישקע”.

אינטרס פוליטי – כן. אינטרס פיננסי מוכח – לא.

כאן חשוב לדייק.

לטראמפ יש אינטרס פוליטי ברור בטלטלה:

החלשת יריבים מבית ומחוץ,

ערעור אליטות שנתפסות כעוינות,

חיזוק נרטיב של “המערכת נגדי”,

ואיפוס כללי המשחק.

זה לבדו מסביר הרבה מהאגרסיביות, גם בלי שקל אחד של רווח אישי.

למה בכל זאת צריך לעקוב בדריכות?

כי ההיסטוריה מלמדת דבר פשוט:

שאלות שנראו פעם קונספירטיביות – הפכו לעיתים לפרשיות.

לא בגלל כוונה רעה, אלא בגלל:

חפיפה מסוכנת בין כוח פוליטי להון,

היעדר בלמים,

והתרגלות ציבורית לשפה קיצונית.

אם בעתיד יופיעו:

חקירות,

הדלפות,

או נתונים חריגים,

הדיון יעבור מיד מפרשנות — לביקורת חדה.

השורה התחתונה

נכון לעכשיו:

אין ראיה שטראמפ “עושה לביתו” דרך נפילות שוק.

יש ראיה ברורה שהוא מוכן לשבור כללים ישנים.

והוא מאותת לעולם: יציבות איננה ערך עליון — שליטה כן.

זו אינה האשמה.

זו אבחנה.

ובעולם שבו מנהיגים מפחדים מטלטלה —

טראמפ בוחר להשתמש בה.

והעולם?

עדיין מנסה להבין אם זו אסטרטגיה מחושבת — או הימור מסוכן.

