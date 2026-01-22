נוכח הכישלון הקולוסאלי של בן גביר: החברה הערבית זועקת לעזרה

היום יצאה לדרך שביתה רחבה ביישובים הערביים בישראל, שביתה שנועדה – לדברי מארגניה – לזעזע את המערכת הפוליטית והאזרחית ולהציב מראה חדה מול כישלון מתמשך בטיפול באלימות ובפשיעה. בתי ספר נסגרו, רשויות מקומיות השביתו פעילות, עסקים רבים לא נפתחו, ובעשרות מוקדים נערכו עצרות מחאה והפגנות.

השביתה הוכרזה על ידי ועד ראשי הרשויות הערביות, בתמיכת ארגוני חברה אזרחית, אנשי חינוך ומשפחות שכולות – על רקע רצף אירועי רצח נוספים, שהעמיקו את התחושה כי חיי אדם במגזר הערבי איבדו מערכם בעיני המדינה.

המספרים: מציאות מדממת שלא ניתן להתעלם ממנה

לפי נתוני ארגוני מעקב וגורמים רשמיים, בשנים האחרונות נרשמה עלייה חדה במספר מקרי הרצח במגזר הערבי. שיעור הנרצחים ביחס לגודל האוכלוסייה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי, וחלק גדול מהמקרים אינו מפוענח גם לאחר זמן רב.

מעבר למספר ההרוגים, מדברים ראשי הרשויות על אלפי אירועי ירי, סחיטה באיומים, גביית דמי חסות ואלימות חמורה שפוגעת בחיי היום־יום: עסקים נסגרים, יזמים חוששים להשקיע, ותושבים חיים בתחושת פחד מתמשכת – בתוך יישוביהם.

התחושה בשטח: הפקרה שיטתית ולא תקלה נקודתית

בקרב הנהגת המחאה קיימת הסכמה רחבה: הבעיה אינה אירוע כזה או אחר, אלא כשל מערכתי. לטענתם, נשק בלתי חוקי זורם ליישובים הערביים בכמויות אדירות, ארגוני פשיעה פועלים בגלוי, והאכיפה נתפסת כחלשה, סלקטיבית או מאוחרת מדי.

ראש רשות בצפון אמר הבוקר:

“אנחנו לא מדברים על חוסר נוחות – אנחנו מדברים על חיים ומוות. ילדים גדלים לתוך מציאות של ירי, פחד וטראומה. זו לא גזירת גורל, זו מדיניות שנכשלה”.

הדרישות: אכיפה, משילות וטיפול עומק

המארגנים מדגישים כי השביתה אינה סמלית בלבד. הדרישות כוללות:

מבצע רחב ומתמשך לאיסוף נשק בלתי חוקי.

חיזוק תחנות המשטרה והגדלת נוכחות קבועה ביישובים הערביים.

הקצאת תקציבים ייעודיים לרשויות המקומיות, בדגש על חינוך, רווחה ותעסוקה.

טיפול בגורמי שורש: תכנון ובנייה, צפיפות, מחסור בשירותים ומניעת הדרדרות צעירים לפשיעה.

לטענתם, תוכניות ממשלתיות קודמות הוכרזו ברעש גדול אך נתקעו ביישום, קוצצו, או נותרו על הנייר בלבד.

תגובת המשטרה והממשלה: “מאבק מתמשך” מול ביקורת חריפה

גורמים במשטרה מסרו כי המאבק בפשיעה במגזר הערבי נמצא בעדיפות גבוהה, וכי בשנים האחרונות הוקמו תחנות חדשות, בוצעו מעצרים והושקעו משאבים משמעותיים. עם זאת, גם בתוך המשטרה מודים כי מדובר באתגר מורכב, הכולל מאפייני פשיעה מאורגנת, קושי מודיעיני ושיתופי פעולה מוגבלים מצד חלק מהציבור.

בממשלה חזרו והדגישו כי האלימות אינה מתקבלת על הדעת, אך במגזר הערבי נשמעת ביקורת חריפה על פער עצום בין הצהרות לתוצאות. “אנחנו שומעים הבטחות – אבל קוברים עוד אנשים”, אמר אחד מראשי המחאה.

מחלוקת פוליטית: מחאה אזרחית או לחץ פוליטי?

בזירה הפוליטית הדעות חלוקות. יש הרואים בשביתה מחאה אזרחית לגיטימית, שמציפה בעיה אמיתית ומסוכנת. אחרים טוענים כי מדובר במהלך שמנוצל ללחץ פוליטי על הממשלה, או כי האחריות אינה מונחת כולה לפתחה של המדינה.

ראשי המחאה דוחים את הטענות הללו: “זה לא ימין ולא שמאל. זה ביטחון אישי בסיסי. זו חובתה של מדינה כלפי אזרחיה”.

המשמעות הרחבה: בעיה לאומית, לא מגזרית

לצד הדרישות המגזריות, מובילי השביתה מבקשים להדגיש מסר רחב יותר: האלימות במגזר הערבי אינה מבודדת. נשק בלתי חוקי, פשיעה מאורגנת והלבנת הון חוצים מגזרים וגבולות, ומשפיעים על הביטחון והכלכלה של ישראל כולה.

כל עוד מוקדי פשיעה פועלים כמעט ללא הפרעה, מזהירים גורמים אזרחיים, המחיר ישולם בסופו של דבר גם מחוץ ליישובים הערביים.

לאן מכאן?

השביתה הנוכחית אינה נתפסת כצעד חד־פעמי. ראשי הרשויות מזהירים כי אם לא יחול שינוי ממשי – צעדי מחאה אזרחיים נוספים נמצאים על הפרק. השאלה הפתוחה היא האם הפעם תיווצר נקודת מפנה אמיתית, או שמדובר בעוד זעקה שתיטמע ברעש הפוליטי.

מה שברור כבר עכשיו: האלימות, הפחד ואובדן האמון הגיעו לרמה שבה אי אפשר עוד להסתפק בכותרות, דיונים והבטחות. הציבור הערבי בישראל דורש תשובות, ביטחון – ופעולה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!