איראן מאותתת לראשונה זה שנים על נכונות עקרונית לצעד מרחיק לכת: הוצאת כל מלאי האורניום המועשר שברשותה אל מחוץ לגבולות המדינה, כחלק מהסכם גרעין חדש עם וושינגטון. הדברים מתבררים לקראת חידוש המו״מ בין משלחת אמריקאית למשלחת איראנית הצפוי בסוף השבוע. כפי שפורסם בלעדית ולראשונה כבר לפני שלושה שבועות לא תהיה תקיפה אמריקנית באיראן בזמן הקרוב וכל הפרסומים על כך מופצים בכוונת מכוון פוליטית מלשכת נתניהו בניגוד להנחיות המעשיות ופיהן אין לנקוט שום צעד מעשי ללא אישור מפורש מהלשכה.

על פי דיווח מפורט של הניו יורק טיימס, בכירים איראנים הביעו נכונות לבחון אפשרות של סגירה או השעיה ממושכת של מתקני העשרת האורניום, ואף העלו מחדש הצעה להעברת האורניום המועשר למדינה שלישית – רוסיה. מדובר בהצעה שאיראן דחתה בעבר באופן נחרץ, בטענה לפגיעה בריבונותה ולחשש מהפרת התחייבויות מערביות.

הדיווח מציין כי ההצעה הועלתה במסגרת מסרים מקדימים לקראת פתיחת השיחות, וכי היא משקפת שינוי טקטי משמעותי בעמדת טהרן, על רקע לחץ בינלאומי גובר ואיומים אמריקניים מפורשים.

העובדות בשטח: היכן עומדת תוכנית הגרעין האיראנית כיום

נכון להיום, איראן מחזיקה מלאי משמעותי של אורניום מועשר לרמות שונות, כולל רמות קרובות לאלו הנדרשות לייצור נשק גרעיני. לפי הערכות בינלאומיות, “זמן הפריצה” – פרק הזמן הנדרש לייצור פצצה אחת – התקצר בחודשים האחרונים באופן דרמטי.

איראן מפעילה מספר מתקני העשרה פעילים, ובראשם נתנז ופורדו, ומגבירה את פעילותה מאז קריסת הסכם הגרעין הקודם. במקביל, פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צומצם, והמידע על היקף הפעילות הפך חלקי ומוגבל.

הוצאת האורניום המועשר מתחומי איראן, אם אכן תתממש, תחזיר לאחור את יכולתה הגרעינית הצבאית של טהרן ותאריך משמעותית את זמן הפריצה – אך לא תחסל את הידע, התשתיות והיכולת לחדש את הפעילות בעתיד.

הציטוטים: מה אומרים בטהרן ובוושינגטון

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, התייחס לשיחות הצפויות בראיון ל-CNN ואישר כי איראן מוכנה לדון בהסדר גרעיני חדש, אך הציב קווים אדומים ברורים.

“אנחנו מוכנים לדיון רציני ומעשי על תוכנית הגרעין,” אמר, “אבל בואו לא נדבר על דברים לא הגיוניים.” עראקצ’י הבהיר כי איראן דוחה על הסף דרישות אמריקניות להגבלת תוכנית הטילים שלה או להפסקת מימון ארגוני פרוקסי באזור.

מן הצד האמריקני, הנשיא דונלד טראמפ בחר בטון מאיים וחד. “אם איראן לא תחתום על הסכם,” אמר, “יקרו דברים רעים.” האיום לא פורט, אך נתפס בוושינגטון ובאזור כולו כרמז לאפשרות של פעולה צבאית או החרפה משמעותית של הסנקציות.

מה איראן מוכנה לתת – ומה לא

המסר האיראני המתהווה מצביע על נכונות לויתור בתחום אחד בלבד: הגרעין. גם זאת, בתנאי שמדובר בהסכם כולל שיבטיח הקלה משמעותית בסנקציות, הכרה בינלאומית והמשך קיומו של המשטר הנוכחי.

לעומת זאת, איראן מסרבת לדון בנושאים הנתפסים בעיניה כליבת תפיסת הביטחון שלה:

תוכנית הטילים הבליסטיים

המשך מימון והפעלה של חיזבאללה, חמאס, החות’ים וארגונים נוספים

נוכחות אזורית והשפעה צבאית עקיפה

מבחינת טהרן, אלו אינם “קלפי מיקוח” אלא תנאי יסוד להישרדות המשטר.

ההקשר הרחב: למה עכשיו

האיתות האיראני אינו מקרי. הכלכלה האיראנית נתונה ללחץ כבד, יצוא הנפט מוגבל, המטבע נשחק והחברה האזרחית מתוחה. במקביל, פעילות צבאית וחשאית באזור מגבירה את החשש בטהרן מעימות ישיר עם ארצות הברית או עם ישראל.

מן הצד האמריקני, טראמפ מבקש למנוע מאיראן נשק גרעיני – אך גם להימנע ממלחמה אזורית רחבת היקף. הסכם גרעין חדש, גם אם מוגבל, עשוי להיתפס כהישג מדיני משמעותי.

ורק עכשיו – המשמעות

אם אכן תתממש הסכמה להוצאת האורניום המועשר מאיראן, יהיה זה הצעד הדרמטי ביותר של טהרן מאז קריסת הסכם הגרעין הקודם. אך זה יהיה הסכם שמטפל בסימפטום – לא במכלול.

איראן מאותתת נכונות לוותר על הגרעין כדי להציל את המשטר, לא כדי לשנות את מדיניותו. ארצות הברית תצטרך להכריע אם הסכם כזה מרחיק מלחמה – או רק דוחה אותה.

ביום שישי יתברר האם מדובר בפתיח להסכם ביניים שברירי, או בעוד סיבוב במשחק מסוכן שבו כל הצדדים מתקרבים לקצה – בזהירות מחושבת, אך עם מעט מאוד מרווח לטעות.

