טראמפ דחף אצבע משולשת לעין של פוטין ולבטן הרכה של הנשיא הסיני שי

קחו למשל את ההתנהלות שנראתה כלפי חוץ כמו רכבת הרים מפחידה ביחסים בין טראמפ לראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי. עלבונות מרומזים, הצהרות סותרות, איומים כלכליים, מסרים כפולים לשווקים ולתקשורת. ואז – בשקט יחסי, בלי טקסים גרנדיוזיים ובלי נאומים חגיגיים – אמריקה יוצאת עם הסכם סחר שמציב אותה בעמדת ניצחון ברורה, והודו עושה צעד לאחור.

זו לא תאונה. זו טקטיקה.

מבט מגובה גאיה: התמונה הגלובלית

במבט רחב, ההסכם החדש בין ארצות הברית להודו אינו רק עסקת סחר. הוא מהלך גיאו־כלכלי שנוגע בליבת הסדר העולמי. ארה״ב, תחת הנהגתו של טראמפ, ממשיכה לבנות מחדש את מפת הבריתות הכלכליות שלה – לא דרך מוסדות רב־לאומיים מסורבלים, אלא דרך עסקאות דו־צדדיות אגרסיביות, המבוססות על כוח, שוק ויכולת לחץ.

הודו, הכלכלה החמישית בגודלה בעולם ואחת הצומחות ביותר, הפכה ליעד מרכזי באסטרטגיה הזו. לא במקרה. הודו יושבת על צומת קריטית: בין מזרח למערב, בין סין לרוסיה, בין שווקים מתפתחים לשווקים מבוססים. מי שמושך את הודו לכיוונו – משנה את מאזן הכוחות באסיה.

והפעם, הכף נוטה בבירור לטובת וושינגטון.

נחיתה לפרטים: מה כולל ההסכם

על פי פרטי ההסכם, ארצות הברית הסכימה לקיצוץ חד במכסים על שורה ארוכה של סחורות הודיות: טקסטיל, תרופות גנריות, רכיבים תעשייתיים, כימיקלים ומוצרי מתכת. עבור היצואנים ההודיים מדובר בפריצת דרך לשוק הצרכני הגדול בעולם, עם שיפור דרמטי בכדאיות הכלכלית.

בתמורה, הודו התחייבה לשני צעדים כבדי משקל:

הפסקה הדרגתית של רכישת נפט מרוסיה – מהלך בעל משמעות גיאו־פוליטית עמוקה.

הגדלת רכישות מארה״ב להיקף מצטבר של כ־500 מיליארד דולר – התחייבות חסרת תקדים בהיקפה.

הרכישות צפויות לכלול אנרגיה, ציוד תעשייתי, תעופה אזרחית, טכנולוגיות מתקדמות, חקלאות חכמה ושירותים פיננסיים. בפועל, מדובר בהזרמה ארוכת טווח של ביקוש הודי ישירות לכלכלה האמריקנית.

סיבוב: האנרגיה במרכז הסיפור

הסעיף האנרגטי הוא אולי החשוב מכולם. מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, הודו הפכה לאחת הלקוחות המרכזיות של הנפט הרוסי, תוך ניצול הנחות שניתנו למוסקבה בניסיון לעקוף את הסנקציות המערביות. המהלך הזה סיפק להודו יתרון כלכלי קצר טווח – אך יצר חיכוך מתמשך עם ארה״ב.

טראמפ, בגישתו הישירה, שם את זה על השולחן. בלי נאומים מוסריים ובלי עטיפות אידיאולוגיות. המסר היה פשוט: שוק אמריקני פתוח – בתמורה ליישור קו אנרגטי.

התוצאה: הודו מתחייבת לצמצם דרמטית את רכישות הנפט מרוסיה ולהגדיל יבוא של נפט וגז מארה״ב. עבור רוסיה זו מכה כלכלית לא מבוטלת. עבור ארה״ב – חיזוק נוסף למעמדה כספקית אנרגיה גלובלית מובילה.

המראה: תגובת השווקים

השווקים הבינו מהר מאוד מה קרה כאן. מדד ה־Nifty 50 ההודי זינק בכ־3%, על רקע ירידה חדה ברמת חוסר הוודאות והערכה מחודשת של פוטנציאל הצמיחה. משקיעים זרים פירשו את ההסכם כאיתות ליציבות, לפתיחת שערים ולזרימת הון צפויה.

גם במבט אמריקני, ההסכם נתפס כהישג: הגדלת יצוא, חיזוק תעשיות מקומיות, והעמקת התלות של אחת הכלכלות הגדולות בעולם בשוק ובאספקה אמריקניים.

הממד הסיני: זה לא הודו – זו סין

מאחורי הסכם הסחר עם הודו מסתתר יעד אחד שאינו נאמר בקול רם – בלימת סין, לא בכוח צבאי אלא בכוח כלכלי חכם ומתמשך. ארה״ב אינה מנסה עוד “להעניש” את בייג’ינג בלבד, אלא לבנות לה חלופה מערכתית.

הודו היא החלופה.

במשך שני עשורים ביססה סין את כוחה על שילוב של ייצור זול, שליטה בשרשראות אספקה והצפת שווקים מערביים. ההסכם הנוכחי מסמן לשווקים ולחברות רב־לאומיות: יש כתובת נוספת, בטוחה, עצומה – ומגובה אמריקנית.

כל מפעל שעובר, כל שרשרת אספקה שמתפצלת, כל השקעה שמוסטת – מחלישה את סין ומחזקת את אמריקה דרך שותפיה.

אנרגיה כקלף כפול מול בייג’ינג

הפסקת רכישות הנפט ההודיות מרוסיה פוגעת לא רק במוסקבה אלא גם בציר סין–רוסיה, שנהנה מאנרגיה מוזלת ומעמקת תלות הדדית. ארה״ב חותכת כאן חוליה מרכזית בשרשרת ומצמצמת את מרחב התמרון של שתי היריבות במקביל.

מי התקפל ומי ניצח

אפשר למסגר את ההסכם כשותפות. אבל במבחן התוצאה – ארה״ב קיבלה התחייבויות אדירות, והודו ויתרה על קלף משמעותי שהיה בידיה. חשוב לדייק: הודו לא “נכנעה” אלא בחרה באינטרס ארוך טווח של גישה לשוק האמריקני, השקעות וטכנולוגיה – גם במחיר ויתור על גמישות טקטית מול רוסיה וסין.

וכאן חוזרים לטראמפ.

הכאוס, הרעש, ההצהרות הסותרות – כולם חלק מהשיטה. טראמפ יוצר חוסר יציבות ואז מציע יציבות בתנאים שלו. מי שמוכן לשלם – נכנס. מי שלא – נשאר בחוץ.

השורה התחתונה

הסכם הסחר בין ארה״ב להודו משנה בפועל את מאזן הכוחות באסיה. הוא מחזק את הציר האמריקני־הודי, מחליש את רוסיה, מאותת לסין, ומעניק לאמריקה מנוף ממשי להתעצמות מחודשת – לא בכוח הזרוע, אלא בכוח הסידור מחדש של הכלכלה העולמית.

במבט מלמעלה זהו שינוי טקטוני.

בצלילה לפרטים – זהו ניצחון אמריקני מחושב.

ובמבט לאחור על הרעש – עוד הוכחה שטראמפ, לטוב או לרע, יודע בדיוק לאן הוא רוצה להגיע.

