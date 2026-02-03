כטב״מ איראני יורט בקרבת נושאת מטוסים אמריקנית – והשעון לקראת שיחות הגרעין בטורקיה מתקתק

איראן מאותתת הסלמה מבוקרת רגע לפני מו״מ קריטי עם ארה״ב.

אירוע צבאי חריג בים הערבי מאיים להטיל צל כבד על שיחות הגרעין הישירות המתוכננות בין ארצות הברית לאיראן, שאמורות להיפתח ביום שישי בטורקיה: מטוס קרב אמריקני מדגם F-35C יירט והשמיד כטב״מ איראני מסוג Shahed-139 לאחר שהתקרב באופן שתואר כ”אגרסיבי וללא מטרה ברורה” לנושאת המטוסים האמריקנית USS Abraham Lincoln שפעלה במים בינלאומיים.

על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה״ב (CENTCOM), הכטב״מ האיראני המשיך לטוס לעבר נושאת המטוסים למרות “צעדי הרגעה” שננקטו, ובשלב זה הוחלט ליירטו כהגנה עצמית. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לציוד אמריקני.

האירוע התרחש כ־500 מייל מחופי דרום איראן, בעומק הים הערבי, אזור שבו נוכחות אמריקנית ימית ואווירית מוגברת בשבועות האחרונים על רקע המתיחות האזורית וההיערכות לקראת חידוש הדיאלוג עם טהראן.

רצף תקריות – לא אירוע בודד

היירוט אינו עומד בפני עצמו. שעות ספורות קודם לכן, במצר הורמוז – אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים בעולם – דווח על תקרית נוספת: שתי סירות של משמרות המהפכה האיראניים וכטב״מ מסוג Mohajer התקרבו במהירות לאוניית סוחר הנושאת דגל ארה״ב ומאוישת בצוות אמריקני. לפי הדיווחים, הספינה אוימה בניסיון השתלטות, ורק התערבות של כלי שיט אמריקני מנעה הסלמה חמורה יותר.

בפנטגון מיהרו להדגיש כי מדובר בפעילות חוקית של כלי שיט אמריקניים במים בינלאומיים, וכי איראן היא זו שיזמה התנהגות “מסוכנת ולא אחראית”.

התגובה האמריקנית: קצרה, חדה, צבאית

דובר פיקוד המרכז, קפטן טים הוקינס, מסר כי:

“הכטב״מ האיראני פעל בצורה תוקפנית והתקרב לנושאת המטוסים ללא כוונה ברורה. היירוט בוצע כהגנה עצמית וכדי להגן על חיי אנשי הצוות”.

המסר האמריקני היה מדוד אך חד: אין כוונה להסלים – אך גם אין נכונות לספוג “בדיקות גבול” איראניות.

טהראן שותקת – והשתיקה רועמת

נכון לשעות שלאחר האירוע, איראן לא פרסמה הודעה רשמית מפורטת על היירוט עצמו. כלי תקשורת המזוהים עם המשטר הסתפקו בדיווחים כלליים על “פעילות אמריקנית פרובוקטיבית באזור”, מבלי להתייחס ישירות להפלת הכטב״מ.

השתיקה הזו אינה מקרית. היא משקפת דילמה איראנית: הכרה פומבית באירוע תיאלץ את המשטר להגיב מילולית או צבאית – דווקא ערב פתיחת שיחות גרעין קריטיות.

הקשר הרחב: מו״מ תחת איום

התקריות מתרחשות ברגע רגיש במיוחד. ביום שישי הקרוב אמורות להיפתח בטורקיה שיחות ישירות בין משלחות אמריקנית ואיראנית, לאחר חודשים של תיווך שקט מצד מדינות אירופה וגורמים אזוריים.

על פי דיווחים מהשבוע האחרון:

איראן הביעה נכונות עקרונית להשעות או לצמצם את תוכנית הגרעין.

עלתה הצעה – חסרת תקדים מבחינת טהראן – להוציא אורניום מועשר מחוץ לשטחה, למדינה שלישית.

במקביל, איראן דוחה בתוקף כל דיון על תוכנית הטילים ומימון ארגוני הפרוקסי שלה באזור.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ’י אמר בראיון ל-CNN:

“בואו לא נדבר על דברים לא הגיוניים”.

מנגד, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הזהיר בפומבי:

“אם איראן לא תחתום על הסכם – יקרו דברים רעים”.

אז למה דווקא עכשיו?

השאלה המרכזית שעולה בוושינגטון, בטהראן ובבירות אירופה:

האם איראן מנסה לשפר עמדות לפני המו״מ, או שמדובר באיתות שהיא מוכנה גם לפוצץ את השיחות?

במערכת הביטחון האמריקנית נוטים לפרש את האירועים כ”הסלמה מבוקרת”:

לא תקיפה ישירה.

לא פגיעה בנפש.

כן בדיקת גבולות, כן מסר של עוצמה.

איראן מאותתת: אנחנו באים לשולחן – אבל לא מעמדה של חולשה.

המשמעות הצבאית: F-35 כקו אדום

העובדה שמטוס F-35C – נכס אסטרטגי מתקדם – הוא זה שביצע את היירוט אינה פרט טכני. זהו מסר ברור:

לא טיל נ”מ.

לא ספינה מלווה.

אלא מטוס חמקן מתקדם מנושאת מטוסים.

זהו איתות לאיראן – וגם לשחקנים אחרים באזור – שארה״ב מוכנה להפעיל יכולות מתקדמות גם באירועים “אפרוריים”.

ומה עם טורקיה?

בחירת טורקיה כמארחת אינה מקרית. אנקרה מנסה למצב עצמה כמתווכת אזורית בין מערב למזרח, בין נאט״ו לאיראן, בין וושינגטון למוסקבה. הסלמה צבאית ערב השיחות מביכה אותה, אך גם מחזקת את חשיבותה כזירת מפגש “אחרונה לפני התהום”.

אם האירועים יימשכו – לא מן הנמנע שטורקיה תנסה לדחות או לשנות את פורמט השיחות, כפי שכבר דווח שדרשו גורמים איראניים.

התמונה הגדולה: משחק מסוכן על קו דק

האירוע בים הערבי אינו מלחמה – אך הוא גם לא תאונה.

זהו משחק על קו דק:

מספיק חד כדי להזכיר לארה״ב מי היריב.

מספיק מבוקר כדי לא לשרוף את ערוץ הדיאלוג.

עבור טראמפ – זו הזדמנות להפעיל לחץ צבאי בלי לשלם מחיר מדיני מיידי.

עבור איראן – זו דרך להיכנס לשיחות כשאצבע על הדופק, לא על ההדק.

השורה התחתונה

שיחות הגרעין שאמורות להתחיל ביום שישי בטורקיה נפתחות בצל מציאות נפיצה יותר ממה שנדמה לפני שבוע בלבד. היירוט האמריקני, הפרובוקציות במצר הורמוז והרטוריקה החריפה משני הצדדים מצביעים על מו״מ שיתקיים לא מתוך רגיעה – אלא מתוך מאזן אימה מבוקר.

השאלה אינה האם השיחות ייפתחו – אלא כמה זמן יחזיק האיזון הזה לפני שמישהו יטעה בחישוב.

