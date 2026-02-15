אצל טראמפ הכל תלוי במצב רוח הרגעי שלו: הלילה הוא היה עצבני

וושינגטון – נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה אזהרה חסרת תקדים כלפי איראן והבהיר כי “הזמן שלהם אוזל”. לדבריו, ארצות הברית “לא תאפשר בשום תנאי נשק גרעיני איראני”, והדגיש כי אם לא תושג עסקה “אמיתית, מלאה וקבועה” – וושינגטון תפעל.

הדברים נאמרו בתדרוך כתבים מאוחר בבית הלבן, לאחר ישיבת התייעצות ביטחונית שעסקה בהתקדמות תוכנית ההעשרה האיראנית. טראמפ חזר על התנגדותו להסכם הגרעין מ־2015 וטען כי “הטעות הגדולה ביותר הייתה לתת להם נתיב חוקי לפצצה בעתיד”. הוא דרש פירוק מוחלט של תשתיות ההעשרה לרמה צבאית, פיקוח בלתי מוגבל והסרת “כל סעיפי השקיעה”.

אך מעבר לאיומים, טראמפ פתח גם דלת: “אם הם רוצים עתיד כלכלי, אנחנו יכולים לעשות עסקה שתועיל לכולם. אבל היא תהיה קשוחה”. בכך אותת על חזרה אפשרית למסלול של לחץ מקסימלי משולב בדיפלומטיה – מודל שכבר הפעיל בעבר.

קו אדום – ומסר לאזור

גורמים אמריקאים ציינו כי כל האופציות על השולחן, כולל צבאיות. אף שלא נמסרו פרטים אופרטיביים, המסר היה ברור: ארצות הברית מוכנה להחריף סנקציות, להגביר אכיפה על יצוא הנפט האיראני ולהפעיל לחץ פיננסי בינלאומי. במקביל, נרשמה פעילות דיפלומטית מואצת מול בנות ברית באירופה ובמזרח התיכון.

בירושלים עוקבים בדריכות. מבחינת ישראל, כל התחייבות אמריקאית פומבית למניעת גרעין איראני מחזקת את ההרתעה – אך גם עלולה להאיץ חיכוך אזורי, במיוחד בזירות לבנון, סוריה ועיראק. הידוק הלחץ על טהרן עשוי להביא לתגובות באמצעות שלוחותיה.

שלושה תרחישים אפשריים

מו"מ מהיר תחת לחץ – חידוש ערוץ דיפלומטי ישיר או עקיף להשגת הסכם קשיח יותר.

החרפת סנקציות – הרחבת צעדים כלכליים ופיננסיים ללא מהלך צבאי מיידי.

פעולה ממוקדת – אם תזוהה פריצה ברורה לקראת נשק, תישקל תקיפה נקודתית או מהלך חשאי רחב.

ההתבטאויות הלילה אינן עוד הצהרה שגרתית. הן איתות אסטרטגי שמציב מחדש את הסוגיה האיראנית בראש סדר היום הבינלאומי – ומזכיר כי שאלת הגרעין טרם הוכרעה.

