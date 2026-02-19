טראמפ הורה להקים בסיס צבאי ענקי חדיש ומצויד עבור הכוח הבינלאומי שיגן על העזתים מפני ישראל

המהפך הגלוי: טראמפ מקדם בסיס צבאי ענק ברצועת עזה — שינוי דרמטי בדרכי הפיקוד והמעורבות במזרח התיכון

“לא עוד שטח כבוש — אלא מרחב אסטרטגי בשליטה בינלאומית אמריקאית”

העולם מולך על חוט דק של חוסר ודאות.

הפעם גם לא בזירה האיראנית, גם לא בניטרול טילים — אלא בתוך לב הסכסוך הערבי-ישראלי עצמו.

לפי מסמכים ודו“חות שמופיעים לראשונה כאן בישראל ובעיתון The Guardian הבריטי, ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר מימון של מיליארדי דולרים להקמת בסיס צבאי גדול, מתוחכם ומאובזר ברצועת עזה — בסיס שייקרא להיות המרכז לפעילות כוח בינלאומי רחב, המתוכנן לפעול בהנחיית האמריקנים אך בתוך הרצועה עצמה.

זה לא עוד בסיס מעבר לים.

זה לא עוד נוכחות סימבולית.

זוהי תשתית צבאית שתייצר מציאות ביטחונית חדשה —

ולא רק בעזה.

קול הברזל והמערכת החדשה: לא טקטיקה, אלא אסטרטגיה

הכותרת הראשית של הכתבה הזו אינה אגרסיבית או פרובוקטיבית — היא אסטרטגית.

המשמעות של מעבר מאי־נוכחות צבאית ליצירת בסיס קבע ברצועת עזה היא אחת בלבד: השפעה, שליטה, וקביעת סדרי עדיפויות חדשים בשטח שבו עשרות שנים נוהלו עימותים, הסכמים חלשים, וחוסר ודאות מתמשך.

הבסיס המדובר:

✔️ מיועד להכיל אלפי לוחמים — לא מאות, אלא אלפי מטות לוחמים ומתמרנים.

✔️ יהיה מצויד בציוד טכנולוגי, מודיעיני, תצפיתי ולוגיסטי ברמת עילית.

✔️ יוקף במשתפי פעולה בינלאומיים אך יפעל בהנחיית ארה״ב.

הבסיס – למה עכשיו?

הקמת בסיס ברצועה אינה מתרחשת בתוך ריק אסטרטגי.

זהו המסר שנגזר מתוך הלך הרוח החדש של ממשל טראמפ, שמנסה:

למנוע מישראל חופש פעולה אבסולוטי בתוך עזה.

לאחר שנים שבהן צה״ל פעל כמעט ללא מעצור אזורי בתוך רצועה, נתון זה היה נראה בעיני האמריקאים כהפרה של הניטרליות שככלל נדרשה מהמעורבים הבינלאומיים. להבטיח כי יהיה גוף רב-לאומי מבוסס שמאזן בין כוחות שונים.

כוח שלא רק מתווך, אלא מנהל ומשפיע — כוח שמאזן בין הצרכים הביטחוניים המיידיים של מדינות האזור לבין השאיפה ליציבות ארוכת טווח. לממש תוכנית אסטרטגית רחבה — “תוכנית 20 נקודות”.

לפי המסמכים, תוכנית זו כוללת סדרה של צעדים שמטרתם:

■ האטת תהליך ההסלמה.

■ יצירת מסגרות של נוכחות בינלאומית ברורה.

■ הסדרת גבולות סמכות בין כוחות מקומיים, אזוריים ובינלאומיים.

■ מניעת חוסר סדר אסטרטגי בטווח הארוך.

לקחי העבר – בין אונרא ל־1501

בממשל בוודאי נפלו שיעורים ממצבים קודמים של כוחות שלום בינלאומיים — במיוחד המקרה של כוח אונרא בלבנון שהתפרס תחת החלטה 1501 של מועצת הביטחון של האו״ם, ואשר נקלע לביקורת קשה על כישלונו לשמר יציבות ובלימת הירי ממכולות לא ברורן.

הלקח הברור — בעיני האמריקאים — הוא שזה:

➡️ לא מספיק רק “להיות שם”.

➡️ לא מספיק רק “להגיש סיוע”.

➡️ צריך להיות מסגרת מבצעית מלאה עם יכולת תגובה, סמכויות, ופיקוד ברור.

מה יהיה תפקיד הבסיס שמוקם ברצועה לפי התוכנית?

הבסיס אינו מיועד להחליף את כוחות הביטחון המקומיים — לא בישראל, לא ברשות הפלסטינית, ולא בתוך חמאס — אלא:

✔️ להוות מרכז לפיקוד רב-מדינתי

✔️ להנחות כוחות שמטרתם לשמר סדר, ניטרול עימותים, ופיקוח על פעילות מזוינת

✔️ לתאם בין גופים אזוריים — מדינות ערב, האו״ם, ועצמי ביטחון בינלאומיים

✔️ להוות מנגנון שיבטיח שחוקים וסטנדרטים ברורים לבטיחות ושימור הסדר הציבורי

המשמעות הביטחונית – לא רק לעזה, אלא לכל המזרח התיכון

1. גבולות סמכות חדשים

בתפיסה אסטרטגית חדשה, לא מספיק שתינתן סמכות מגבוהת — היא גם תוגדר, תבוצע ותיוודע לציבור העולמי.

הסמכות הזאת יכולה למנוע חיכוכים ישירים בין ישראל לכוחות מקומיים — אך יחד עם זאת יכולה גם לגבול את היכולת המבצעית של צה״ל לשוב ולהיכנס לרצועה ללא תיאום בינלאומי.

2. יצירת פרדיגמה חדשה של “כוח יציב בתוך אזור קונפליקט”

הדבר משנה לחלוטין את הדגם:

במקום כוח זמני להגנה בלבד — יש כוח בעל יכולת לנהל מצבים מבצעיים מורכבים.

במקום או”ם כמתווך בלבד — יש גוף שבא מעם נייטרלי אך פעיל.

במקום הסתמכות על הסכמי הפוגה שמופרעים מידי פעם — יש בסיס שמירה מתוחכם.

ההשפעה על ישראל – לא רק בטווח הקצר

ישראל כבר אנו רואים כי היא:

✔️ מגיבה בקפידה וזהירות.

✔️ מתחזקת מערך דיפלומטי מול קהילת המערב.

✔️ מסתכלת קדימה על פרדיגמות עבודה חדשות מול גופים בינלאומיים.

הבסיס הזה לא רק יקבע גבולות אסטרטגיים — הוא גם:

✔️ יחייב מדינות ערב לשתף פעולה יותר באופן גלוי.

✔️ יוצר לחץ ציבורי על הובלות מדיניות.

✔️ משליך גם על יחסי אירופה עם האזור.

ולמה זה חשוב עכשיו?

– עזה נשארה במשך שנים מוקד של חיכוכים לא פתורים.

– לא היו כלים בינלאומיים מוחלטים שיכלו לייצב את המצב.

– המנגנונים הקיימים נכשלו מספר פעמים בכישלונות בטחוניים.

הקמת בסיס מסוג זה משנה את הסטטוס קוו —

מאין שטח של עימות לאזור שבו יש נוכחות בינלאומית ברורה שמכוונת את הכוחות שנמצאים בו.

השלכות עתידיות אפשריות

✦ שינויי מדיניות באו״ם

ייתכן שאו״ם יבקש להקים המנדט שלו סביב מסגרת חדשה שמתקשרת עם בסיס כזה.

✦ הקמת מנגנוני בקרה בינלאומיים

בדיקות שדה, דיווחים תקופתיים, הפעלת יכולות אכיפה מינימליות.

✦ יצירת מערכת יחסים חדשה בין ישראל לכוחות בינלאומיים

מה שהיה פעם נסבל — הופך לדרישה אסטרטגית משותפת.

השורה התחתונה

מה שאנחנו רואים עכשיו הוא לא עוד מהלך צבאי דרמטי —

אלא תפיסת עולם חדשה של ניהול אזור קונפליקט.

מדינה החזקה ביותר בעולם מחליטה להיכנס לאזור הסבוך ביותר במזרח התיכון —

לא רק כנוכחות ביטחונית, אלא כנוכחות בעלת סמכות, מבנה, ולוגיסטיקה שמכוונת מחדש את הדרך שבה מלחמות, הסדרים ומשברים יטופלו בעתיד.

אם המסמך הזה, אם התוכנית הזו — הם נכונים —

אנחנו עדים לשלב חדש, עמוק ומשמעותי בתולדות הסכסוך.

