איראן מפציצה מטרות כלכליות רגישות במדינות המפרץ בתקווה לזרז את סיום המתקפה אך התוצאה הפוכה

האיראנים בבלבלה מוחלטת וזה מתבטא באובדן שליטה מוחלטת לא רק בנעשה בתחומה אלא בעיקר בנתק תקשורתי מוחלט בין המפקדים שנעוד נותרו בחייים לבין יחידות שונות בשטח האיראני העצום. התוצאה היא שיגורים מפוזרים לכל מטרה אפשרית כשהירי התרחב לעבר מדינות במפרץ כולן זולת קטאר.

הנסיכות הערמומית הזו תמיד הצטיינה באחזקת הקלפים קרוב לחזה ובתימרון מתוחכם בין הניצים באופן שהמרוויחה המרכזית היא דוחא.

היום השני של המתקפה הכוללת מצד חיילות האוויר של ארהב וישראל הניבה תוצאות לא פחות מאדירות. בתוך יומיים נמחקה כל אפשרויות המגננה האיראנית על שמיה וכל המרחב שלה פרוץ לפעילות חופשית נגד מטרות קרקעיות.

התוצאה ביום השני הוא חיסולים אישיים, הריגת מאות אם לא אלפי אנשי משמרות המהפיכה והבאסיג' האחראים למלחמה בעם האיראני השואף להחליף את המשטר.

התוצאה היא שאיראן של האייתולות מוכה, חבולה, מדממת ובלתי מתפקדת אלא בשיגורים טורדניים שלא באמת מסוגלים לשנות את תמונת המערכה.חמור מכך עבור משטר האייתולות – מדינות אירופה ששמרו על איפוק הגנתי בלבד הכריזו על כניסה למערכה ואפילו קנצלר גרמניה שוקל התערבות צבאית.

וכשצבאות בריטניה וצרפת נכנסות למשחק לאיראנים לא יהיה היכן להסתתר.

הנשיא טראמפ נפעם מעצמו ומצה"ל והכריז זה מבצע מתקדם מהר מהמתוכנן. כמובן שהלחץ האמיתי הוא על אזרחי ישראל החיים בעיקר בריצה לממ"דים מאז שבת אבל. מצב הזה הוא כנראה זמני.

איראן לא תחזיק מעמד זמן ממושך בעיקר ביום שבו ייצאו האזרחים להשתלט על מוסדות השלטון בטהרן והיום הזה מקרב בדהרה שועטת.

רמי יצהר,

