צה"ל: הושמדו יעדים מרכזיים של משטרת האיימים באחד המחוסות באיראן

*צה"ל מוסר היום כי מתחילת מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, תוקף באופן שיטתי את מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

במהלך הימים האחרונים חיל האוויר העמיק את הפגיעה בתשתיות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג' ברחבי איראן, שמהווים חלק מהכוחות החמושים של המשטר.

אחד המחוזות המרכזיים בהם נפגעו מרבית תשתיות השלטון הוא 'אילאם', מחוז בו כוחות אלו הוציאו לפועל מתווי טרור רבים וביצעו בין היתר דיכוי אכזרי במהלך המחאות הפנימיות באיראן בחודשים דצמבר-ינואר.

צה"ל טוען כי הושמדו מרבית הנכסים המרכזיים ביותר בהם:

* המפקדה הראשית של ביטחון הפנים

* מטה גוף המודיעין המרכזי של המשטר האיראני (המיניסטריון)

* מפקדה של משמרות המהפכה האחראית על גדודי דיכוי המחאות

* מפקדה של היחידה המיוחדת של ביטחון הפנים

* מספר מפקדות של יחידות הבסיג' ותשתיות של משמרות המהפכה המשמשות להגברת השליטה והמשילות של המשטר במחוז

הפגיעה במנגנוני הדיכוי והשליטה החמושים במחוז 'אילאם' מהווה דוגמה אחת מיני רבות.

כוחות חמושים אלו מהווים חלק ממנגנוני הביטחון של המשטר האיראני, ואחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור.

כוחות אלו מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות, ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני וגריעת יכולותיו.

עניין מרכזי