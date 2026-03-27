סגן הנשיא וואנס ושורת בכירים משכנעים את טראמפ להתנתק מנתניהו ולא להאמין לתחזיותיו שסיבכו את אה״ב כמעט ללא תקנה

משמרות המהפכה האיראניים – הגוף שהפך בפועל למוקד הכוח המרכזי בטהרן לאחר חיסול שורת בכירים בתחילת המלחמה – אינם מסתפקים בהכחשת דברי טראמפ. הם תוקפים ישירות את עצם אמינותו, ובכך פוגעים בלב מנגנון ההרתעה האמריקני.

ההצהרה האיראנית האחרונה, שלפיה ספינות הותקפו גם היום במיצרי הורמוז, אינה רק עדכון מבצעי. זו הכרזה אסטרטגית:

הורמוז אינו פתוח – והוא גם לא יהיה פתוח לתנועה כל עוד המלחמה נמשכת.

וכך מתפוצצת לה מלחמת נרטיבים: האופטימיות המזויפת של טראמפ מול המציאות ההפוכה בשטח שבו איראן מצליחה לשרוד בגדול ובעיקר לפגוע על בסיס יומיומי בישראל ובמדינות המפרץ ובמקביל לגרום נזקים אדירים לתדמיתה של ארצות הברית ולכלכלת העולם כולו.

טראמפ ניסה שוב ושוב בימים האחרונים לייצר תמונת מצב של שליטה ושל אופטימיות מזוייפת של תחינה איראנית להסדר בעוד שטהרן טוענת את ההיפך הגמור ופועל בהתאם.

טראמפ סיפר על מחווה איראנית יקרת ערך ביותר לא פירט עורר שמועות ווהלילה טען שמדובר בהבטחה איראנית למתן מעבר בטוח של 10 ספינות במיצרי הורמוז תוך התקדמות שקטה לעבר פתרון.

אלא שבתגובה האיראנית, התמונה הזו מתפוררת כמעט מיידית ובאופן שמבייש את הנשיא האמריקני. פסיכולוגים מתווכחים ביניהם האם הוא סתם בדאי המשקר את העולם כדי לקבל תוצאה טובה בבורסה או שהפך לשקרן פתולוגי המאמין בבדיות שייצר.

טהרן מכנה עכשיו את דבריו “שקר מוחלט”, ומגבה זאת בדיווחים על תקיפות בפועל ובכך היא מייצרת דיסוננס גלובלי מסוכן:

האם טראמפ מנותק מהמציאות?

האם הוא מנסה להרגיע בכוח את השווקים?

או שמא מדובר במהלך מתוחכם שנכשל?

כך או כך – הנזק כבר נעשה.

האמינות, המטבע החשוב ביותר במנהיגות בינלאומית בזמן מלחמה, נסדקת.

הורמוז: לא רק נתיב נפט – נשק אסטרטגי

השליטה במיצרי הורמוז אינה רק עניין ימי – אלא מנוף כוח עולמי.

איראן מבינה זאת היטב, ולכן אינה ממהרת לסגור את המצר לחלוטין – אלא מנהלת אסטרטגיה של “כאוס מבוקר”:

פגיעה נקודתית בספינות

יצירת תחושת איום מתמדת

הימנעות מסגירה מלאה שתגרור תגובה טוטאלית

התוצאה:

העולם נכנס למצב של חוסר ודאות מתמשך – שהוא בדיוק המקום שבו איראן חזקה.

השווקים מגיבים בהתאם:

פרמיות הביטוח הימי מזנקות

חברות ספנות משנות מסלולים

מדינות אסיה, ובראשן יפן והודו, מתחילות להפעיל תוכניות חירום

אירופה נכנסת ללחץ אנרגטי מחודש

זהו לחץ כלכלי שקט אך הרסני – כזה שאינו דורש אפילו ירי מסיבי.

מאחורי הקלעים: הזעם האמריקני על נתניהו

אחת ההתפתחויות הדרמטיות ביותר – ואולי המשמעותית ביותר בטווח הארוך – היא השינוי בגישה האמריקנית כלפי ישראל.

בוושינגטון מתגבשת תחושה קשה:

שהמהלך כולו – לפחות בעיתויו ובהיקפו – נולד מתוך מידע חלקי או מוטעה שהועבר לבית הלבן.

שיחותיו של סגן הנשיא וואנס עם נתניהו, שתוארו כ”קשות במיוחד”, אינן אירוע שגרתי.

זהו סימן למשבר אמון.

בקרב גורמים אמריקנים נשמעות טענות כי:

ישראל דחפה להסלמה מתוך אינטרסים פנימיים

לא הוצגה תמונה מלאה של ההשלכות הכלכליות

והעולם כולו נגרר למערבולת שלא הייתה הכרחית

אם הקו הזה יתחזק – מדובר בשינוי עומק ביחסים האסטרטגיים בין המדינות.

איראן משנה כללי משחק: משטר של משמרות

אחד האלמנטים הקריטיים להבנת המצב הוא השינוי הפנימי באיראן.

משמרות המהפכה אינם עוד זרוע צבאית – הם הפכו למוקד קבלת ההחלטות.

המשמעות:

פחות דיפלומטיה, יותר כוח

פחות גמישות, יותר אידיאולוגיה

פחות חישובים פוליטיים, יותר מוכנות להסלמה

המערכת הזו אינה פועלת לפי כללי המשחק המערביים.

ולכן גם הניסיון האמריקני לנהל מו״מ קלאסי נתקל בקיר.

האיום הקרקעי: מהלך שעלול להצית הכל

התגבור האמריקני באזור אינו סמלי.

הוא מעיד על כך שבפנטגון כבר בוחנים תרחישים של פעולה ישירה.

אפשרויות על השולחן:

השתלטות על איים אסטרטגיים במפרץ

פתיחת נתיבי שיט בכוח

תקיפות ממוקדות נגד תשתיות ימיות איראניות

אבל כל אחד מהמהלכים הללו טומן בחובו סכנה אדירה:

פגיעה ישירה בכוחות אמריקניים

תגובת שרשרת מצד חיזבאללה ומיליציות פרו־איראניות

הסלמה אזורית שתצא משליטה

זו כבר לא תהיה מלחמה מוגבלת.

הזירה הפסיכולוגית: איראן פוגעת בלב

אולי ההישג הגדול ביותר של טהרן בימים אלה אינו צבאי – אלא תודעתי.

כאשר היא מצליחה:

לערער את אמינות טראמפ

להציג את ארה״ב כמבולבלת

וליצור קרע בין וושינגטון לירושלים

היא למעשה פוגעת במרכיב הקריטי ביותר של המערב:

תחושת העליונות והשליטה.

זהו ניצחון שאינו מצולם – אך מורגש היטב במסדרונות הכוח בעולם.

ומה עכשיו?

שלושה תרחישים מרכזיים עומדים על הפרק:

1. הסלמה אמריקנית:

מהלך צבאי רחב שינסה להחזיר הרתעה – אך עלול להצית מלחמה אזורית.

2. קיפאון מתוח:

המשך התקיפות המוגבלות והכאוס בהורמוז – עם נזק כלכלי מתמשך.

3. פריצת דרך מפתיעה:

לחץ בינלאומי שיכפה פשרה – למרות הפערים העצומים.

אבל יש גם תרחיש רביעי, פחות מדובר – ואולי המסוכן ביותר:

הידרדרות בלתי נשלטת, כתוצאה מטעות אחת, טיל אחד, או החלטה רגעית.

השורה התחתונה

המשחק השתנה.

לא מדובר עוד רק במי יורה חזק יותר – אלא במי מצליח לשכנע את העולם שהוא שולט במצב.

כרגע, איראן מצליחה להכתיב את הקצב – לפחות בזירה התודעתית והכלכלית.

וטראמפ, שניסה להציג תמונת שליטה, מוצא את עצמו במגננה.

השאלה הגדולה אינה מה יקרה מחר.

אלא מי יישבר ראשון: הכלכלה, העצבים – או האגו.

כי במלחמה הזו, יותר מתמיד –

מי שמאבד שליטה על הסיפור, עלול לאבד שליטה על המציאות.

