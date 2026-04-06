נתניהו נשמע מרוצה לחלוטין מן ההקצנה האימתנית שעלולה לפרוץ בשעות הקרובות

ברגע קריטי במיוחד, שעות לפני שהמתווה להפסקת אש עשוי להיכנס לתוקף – ראש הממשלה בנימין נתניהו מעלה את הטון ומעביר מסר חד, תקיף ומחושב: ישראל לא רק מגיבה – אלא פועלת באופן שיטתי לפגיעה בלב הכלכלי והמבצעי של איראן.

בדברים שפורסמו כעת, נתניהו מצייר תמונת מצב ברורה: לא מדובר בעוד סבב תקיפות, אלא במהלך מתמשך שנועד לערער את יסודות הכוח של משמרות המהפכה.

“אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, מחסלים פעילים וממשיכים לחסל בכירים.”

🟥 פגיעה כלכלית כמפתח: לא רק טילים – אלא כסף

המשפט הזה אינו מקרי. הוא חושף שינוי עומק באסטרטגיה הישראלית.

ישראל לא מתמקדת רק בהשמדת יכולות צבאיות – אלא מכוונת ללב המערכת שמממנת אותן:

מפעלים פטרוכימיים

תשתיות תעשייה

מוקדי מימון של משמרות המהפכה

נתניהו אף הדגיש:

“היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן.”

אם אכן מדובר בפגיעה משמעותית, המשמעות היא ניסיון לייצר לחץ כפול על המשטר:

👉 גם צבאי

👉 וגם כלכלי – לאורך זמן

כלומר: לא רק להרתיע – אלא לשחוק.

🟥 “איראן כבר לא אותה איראן” – נרטיב של הכרעה מתקרבת

נתניהו לא הסתפק בתיאור פעולות – אלא עבר לקביעות אסטרטגיות רחבות:

“איראן היא כבר לא אותה איראן, ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש מאי פעם.”

זו אמירה דרמטית מאוד.

היא לא רק מתארת מצב – אלא מנסה לעצב תודעה:

כלפי הציבור בישראל

כלפי איראן

ובעיקר כלפי הקהילה הבינלאומית

המסר: המאזן השתנה.

אבל כאן עולה גם שאלה:

האם זו מציאות – או ניסיון ליצור תנופה פסיכולוגית רגע לפני הכרעה?

🟥 טראמפ ונתניהו: תיאום הדוק – ואינטרס משותף

נתניהו חשף גם שיחה נוספת עם דונלד טראמפ, והדגיש את שיתוף הפעולה:

“אתמול דיברתי שוב עם ידידי הנשיא טראמפ… הוא אמר: ‘You guys are great’… אנחנו נלחמים כתף אל כתף.”

הדגש כאן חשוב:

ישראל מציגה עצמה כחלק ממאמץ אמריקני רחב

טראמפ, מצדו, מעניק לגיטימציה פומבית לפעילות

אבל ברקע – כזכור – יש גם ביקורת חריפה בארה״ב על התנהלותו של טראמפ, כולל בתוך המחנה הרפובליקני.

כלומר:

הקשר בין המנהיגים חזק – אבל הקרקע הפוליטית סביבם פחות יציבה.

🟥 “אמונה וכוח” – סיום עם מסר אידיאולוגי

נתניהו מסיים בקו כמעט הצהרתי:

“ומה המפתח, מה הסוד? אמונה וכוח. יש לנו את שניהם בשפע.”

זהו מסר כפול:

פנימי – חיזוק רוח הציבור והמערכת

חיצוני – איתות נחישות לאויבים

אבל גם כאן יש קריאה עמוקה יותר:

מדובר לא רק בעימות צבאי – אלא במאבק תפיסתי, אידיאולוגי.

🟥 ההקשר הרחב: רגע לפני המתווה

הדברים נאמרים בדיוק ברגע רגיש במיוחד:

מתווה הפסקת אש עומד על הפרק

איראן מאיימת להרחיב את העימות

ארה״ב מתמודדת עם לחץ פנימי

אירופה חוששת מהסלמה

ובתוך כל זה – נתניהו בוחר לא לרכך, אלא להחריף.

ייתכן שזהו ניסיון:

👉 ללחוץ על איראן ברגע האחרון

👉 לשפר עמדות לפני הסכם

👉 או להכין את הקרקע להמשך פעולה גם אם לא תהיה הפסקת אש

🟥 השורה התחתונה

נתניהו משרטט קו ברור:

ישראל לא רק מגיבה – אלא יוזמת

לא רק פוגעת – אלא שוחקת

ולא רק מגיבה לאיומים – אלא מנסה לשנות את כללי המשחק

אבל השאלה הגדולה נשארת פתוחה:

האם מדובר במהלך שמקרב הסדרה…

או כזה שמקרב את נקודת הפיצוץ?

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.