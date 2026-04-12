כך הפך הפודקאסטר ג׳ו רוגן לאימפריה תקשורתית של איש אחד המשפיע על טראמפ לזנוח את נתניהו

ג׳ו רוגן הוא היום העיתונאי החשוב, המשפיע והפופולרי ביותר בעולם – למרות שמעולם לא כתב בעיתון, אינו מועסק ברשת טלוויזיה ואינו שייך לשום גוף תקשורתי מוכר או עוצמתי.
כך הפך שדר קווים זוטר בקרבות אגרוף שנויות במחלוקת לאימפריה של איש אחד שחתם על חוזה של 250 מיליון דולר עם ספוטיפיי ומילה שלו היא בעלת השפעה לא פחות מאשר של נשיא של מעצמה.
הנתקל בו לראשונה נדהם. גבר חסון, קרח, עם גוף של לוחם וקול מחוספס, יושב מול מיקרופון כאילו נקלע לשם במקרה — ומדבר כאילו אין עליו שום אחריות. אין חליפה, אין עניבה, אין טלפרומפטר, אין “ממלכתיות”.
ובכל זאת, עשרות מיליוני אנשים מקשיבים לו.
מנהיגים רוצים להתראיין אצלו.
והשפעתו — גדולה מזו של רוב כלי התקשורת המסורתיים בעולם.
מאת רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999
כדי להבין את תופעת ג׳ו רוגן צריך להתחיל מהבסיס: זה רק פודקאסט. סתם שיחה עם אדם אחד על נושא בלתי מוגדר מראש לשיחה שיכולה להימשך לנצח במונחי תקשורת.
הם יושבים באולפן זניח, פשוט להחריד, שולחן פשוט ועליו מה שבא להם. יושבים זה מול זה. מדברים, צוחקים, כועסים, מעשנים, שותים, מרכלים, נפתחים, עד שרוגן מסיר מאורחו את ההגנות והמחסומים והוא עצמו נכנס לטירוף מחשבתי.
ואז הכל יכול לקרות. זה לא ראיון. זה אירוע תקשורתי חווייתי מעניין בדרך כלל ומרתק לפעמים.
זו לא מהדורה, לא תוכנית אקטואליה, לא מערכת חדשות. אין מגבלת זמן, אין עריכה מחייבת, אין פילטרים שמרככים או מסדרים את הדברים. שני אנשים יושבים ומדברים. ולפעמים — שלוש שעות.
הקפיצה הגדולה של רוגן לא הגיעה מהרדיו ולא מהטלוויזיה — אלא מיוטיוב.
שם התחוללה המהפכה. עד אז אנשים הקשיבו.
ביוטיוב — הם גם ראו, חוו, ויכלו להגיב, לשמור, להעביר ולהיות מושפעים בעוצמה שלא היתה מוכרת עד לפני כמה שנים.
הצופה משתתף בחוויה נדירה של:
• מבטים
• היסוסים
• רגעים של שתיקה
• רגעים שבהם אדם נשבר או נפתח
קליפים קצרים מתוך שיחות ארוכות התחילו להתפשט ברשת. קטע של שתי דקות מתוך שיחה של שלוש שעות — הפך לוויראלי. ומשם — הכול התפוצץ.
בהדרגה, הפודקאסט שלו הפך לגדול בעולם.
לפי נתונים שפורסמו:
• יותר מ־14.5 מיליון עוקבים בספוטיפיי
• מעל 19 מיליון עוקבים באינסטגרם
• יותר מ־17–18 מיליון מנויים בפלטפורמות וידאו
• פרקים שמגיעים לעשרות מיליוני צפיות
הריאיון שלו עם טראמפ, למשל, חצה את רף 45 מיליון הצפיות.
הקהל שלו:
• כ־80% גברים
• יותר ממחצית בני פחות מ־35
• קהל צעיר יחסית, שאינו צורך תקשורת מסורתית זה לא עוד קהל. זה דור שלם, רב לאומי ומשפיע.
💰 העסקה ששינתה את עולם המדיה
ואז הגיע הכסף הגדול.
ספוטיפיי זיהתה את מה שהמערכת הישנה פספסה —
והחתימה אותו על חוזה בלעדי של יותר מ־100 מיליון דולר.
בהמשך, ההסכם החדש כבר הוערך בכ־250 מיליון דולר.
המשמעות הייתה דרמטית:
👉 רוגן עוזב את יוטיוב
👉 עובר בלעדית לפלטפורמה אחת
👉 מביא איתו מיליוני מאזינים
בהתחלה, חלק מהקהל לא עבר.
אבל אז קרה דבר חשוב:
ספוטיפיי התקפלה.
בהסכם החדש, כבר לא דרשו בלעדיות מלאה.
התוכן חזר גם ליוטיוב.
וזה היה רגע היסטורי:
👉 לא הפלטפורמה שולטת ביוצר
👉 היוצר שולט בפלטפורמה
🧠 הכישרון האמיתי: לפרק מגננות
אבל כל המספרים האלה לא מסבירים את מה שבאמת קורה שם.
רוגן לא “מראיין”.
הוא מייצר קירבה.
זו יכולת פנומנלית.
האדם שמולו נכנס לשיחה עם מגננות.
עם מסרים מוכנים.
עם זהירות.
ואז, לאט לאט:
• הוא נרגע
• מתחיל לספר
• שוכח שהוא “בשידור”
רוגן לא תוקף.
לא מפעיל לחץ ישיר.
הוא פשוט נשאר.
שואל, משתף, מספר על עצמו, נותן תחושה של שיחה בבית.
יש שתייה.
יש צחוק.
יש סיפורים אישיים.
לפעמים הם קמים רגע, הולכים לשירותים, חוזרים — וממשיכים.
אין פורמליות.
👉 זו לא במה
👉 זה סלון
ובסלון — אנשים נפתחים.
🧠 מוח חד בתוך גוף של לוחם
מאחורי הפשטות — יש עומק.
רוגן הוא סוג של גאון:
• זיכרון חזק מאוד
• ידע רחב במגוון תחומים
• יכולת לחבר רעיונות במהירות
הוא לעולם לא ינסה להתעלות על המרואיין אלא לזרום איתו כאילו מדובר בשני חברים היושבים בבאר ותופסים ראש.
הוא לא מומחה — אבל הוא לומד כל הזמן.
והגוף שלו — חלק מהסיפור.
הוא מתאמן כמעט כל יום:
• אומנויות לחימה
• משקולות
• ריצה
• תזונה קפדנית
זה לא תחביב.
זו משמעת.
וזה נותן לו חדות.
🏛️ טראמפ, ישראל — והמפנה
רוגן לא שייך לאף מחנה פוליטי.
אבל הוא כן השפיע — ומושפע.
הוא תמך בדונלד טראמפ.
ראיין אותו.
דיבר עליו בהערכה.
ובשלב מסוים — גם עזר לו להגיע לקהל שלא נגיש דרך התקשורת הרגילה.
אבל זה השתנה.
כמו חלקים גדולים בציבור האמריקאי — גם רוגן התרחק.
בשנים האחרונות, לפי קטעים מהתוכנית, ניתוחים בתקשורת ודיווחים בארה״ב, הוא הלך והחריף ביקורת:
• על טראמפ
• על מדיניות חוץ
• על מלחמות
ובתוך זה — גם ישראל נכנסה למוקד.
רוגן התבטא בחריפות שוב ושוב על מה שבעולם נתפס כשפשעי מלחמה ורצח עם שהתחולל ברצועה ועתה מיוחס לנתניהו וממשלתו בלבנון השבורה והרצוצה גם כך.
רוגן שונא את חמאס ואת מה שחולל ב-7 באוקטובר אבל בהמשך שנתניהו מרח את המלחמה בעזה מסיבות פוליטיות אינטרסנטיות ואישיות המגיש החשוב בעולם התהפך עליו – כמו העולם כולו.
רוגן זועם על ההרס, על מחירים אנושיים, ועל מה שהוא רואה כהסלמה מיותרת. אבל הביקורת החריפה ביותר שלו הופנתה דווקא לטראמפ:
👉 על כך שלדבריו הפך “חלש”
👉 ועל כך שהוא מושפע מדי מנתניהו
בכמה קטעים שפורסמו, רוגן תקף את מה שהוא רואה ככניעה של טראמפ ללחצים — כולל בהקשר הישראלי.
צריך לומר ביושר:
👉 הוא לא מומחה למזרח התיכון
👉 לא תמיד מדייק
👉 ולעיתים נשען על מידע חלקי
אבל כשהוא מדבר — מיליונים מקשיבים.
וזה מה שהופך את זה למשמעותי.
🏡 המעבר לטקסס — ניתוק מהמערכת
ב־2020 הוא עוזב את לוס אנג׳לס. עובר לטקסס. הנימוק כלכלי ואידיאולוגי. משלם הרבה פחות מיסים ונמלט מקליפורניה שמתרוקנת בעקבותיו באופן מעורר תדהמה מעשירים ובעלי עסקים. הוא השניא את המושל על האמריקאים ועל העולם הכלכלי כולו. בזה כוחו והשפעתו הדרמטית.
הוא דיבר על עומס, על עלויות, על תחושת חנק תרבותית.
וגם — על הרצון בחופש.
בטקסס:
• פחות רגולציה
• פחות לחץ חברתי
• יותר שליטה
וגם — פחות מיסים.
אבל בעיקר:
👉 התרחקות מהממסד
⚠️ גם סכנה — לא רק כוח
עם כל זה, יש גם ביקורת קשה.
בלי פילטרים:
• נכנסות גם טעויות
• גם קונספירציות
• גם דעות בעייתיות
יש מי שרואה בו קול חופשי.
יש מי שרואה בו סכנה.
האמת — כנראה באמצע.
🧠 השורה התחתונה
זה רק פודקאסט.
אבל בתוך הפשטות הזו נולד כוח שלא היה קיים קודם.
אדם אחד.
שיחה אחת.
ומיליונים שמקשיבים.
ובעולם שבו כולם מנסים לשלוט במסר
ג׳ו רוגן פשוט נותן לשיחה לקרות.
וזה, מסתבר, מספיק כדי לשנות את הכול במדינה שהיא עדיין מאפשר חופש ביטוי שאין לו מחירים גבוהים מדי.
