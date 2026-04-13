שר ההגנה הסיני לטראמפ: אוי לך אם תעז לחסום את הסחר הימי בינינו לבין איראן

הורמוז על סף התנגשות עולמית: סין משגרת איום ישיר לטראמפ – “המעבר פתוח לנו, אל תתערבו”

מאת רמי יצהר | ״עניין מרכזי״

העימות במפרץ הפרסי מגיע לנקודת רתיחה מסוכנת במיוחד: עם תחילת המצור האמריקני בפועל על מיצרי הורמוז, סין שוברת שתיקה – ולא רק מגנה, אלא משדרת מסר חריף, ברור וכמעט מאיים ישירות לנשיא דונלד טראמפ.

בהצהרה רשמית וחריגה בעוצמתה, אמר שר ההגנה הסיני, האדמירל דונג ג׳ון:

“אנו מחויבים לשלום וליציבות בעולם. אנו עוקבים אחר המצב במזרח התיכון. ספינותינו נכנסות ויוצאות ממימי מיצרי הורמוז. יש לנו הסכמי סחר ואנרגיה עם איראן. נכבד אותם ונעמוד בהם, ואנו מצפים מאחרים שלא להתערב בעניינינו. איראן שולטת במיצרי הורמוז – והם פתוחים עבורנו.”

המשמעות של הדברים פשוטה – אך דרמטית:

סין מודיעה כי כוחותיה כבר פועלים בזירה

היא מבהירה כי הסכמיה עם איראן מחייבים אותה

והיא מציבה קו אדום ברור: אל תנסו לעצור אותנו

ובעיקר – המשפט המטלטל ביותר:

👉 “איראן שולטת במיצר”

כלומר, סין מערערת בפועל על הניסיון האמריקני לשלוט בנתיב.

מצור אמריקני – והתגובה שמערערת את הסדר העולמי

הדברים נאמרים בדיוק ברגע שבו ארצות הברית החלה ליישם מצור ימי דה־פקטו על הורמוז, באמצעות פריסת כוחות, בדיקות, עיכובים והגבלות על מעבר ספינות.

בוושינגטון מציגים זאת כהפעלת לחץ על איראן, אך בעולם זה נתפס כמהלך מסוכן בהרבה:

👉 ניסיון לשלוט בעורק האנרגיה המרכזי של הכלכלה הגלובלית.

וסין – לראשונה – אומרת בפשטות: עד כאן.

איראן מאיימת – וסין נותנת גב

במקביל, טהרן מחריפה את הטון ומאיימת בפעולות תגמול גלובליות, כולל פגיעה בנמלים ובספינות הקשורות לארה״ב ולמערב.

איראן כבר:

מתגברת כוחות ימיים

מציבה מערכות טילים לאורך החוף

ומכינה תרחישים לשיבוש תנועת הסחר

אבל ההבדל הגדול הפעם:

👉 היא מגובה – גם צבאית וגם אסטרטגית.

רוסיה נכנסת בכל הכוח: נשק ומודיעין זורמים לאיראן

לפי פרסומים ממקורות מערביים ואזוריים, רוסיה מגבירה את הסיוע לטהרן:

מערכות הגנה אנטי־אווירית מתקדמות

ציוד מכ״ם ולוחמה אלקטרונית

ומודיעין בזמן אמת על פעילות אמריקנית וישראלית

המטרה ברורה:

👉 להקשות על תקיפות

👉 ולהאריך את המלחמה

האינטרס החשוף: למה סין ורוסיה לא רוצות שהמלחמה תיגמר

רוסיה:

נהנית ממחירי נפט גבוהים

מסיטה תשומת לב מאוקראינה

תלויה בשיתוף פעולה עם איראן

סין:

תלויה בנפט מהמפרץ

לא מוכנה לשליטה אמריקנית

בוחנת את גבולות הכוח של וושינגטון

👉 והתוצאה:

לאף אחת מהן אין אינטרס אמיתי לעצור את ההסלמה.

העולם נכנס לסחרור

השלכות כבר מורגשות:

מחירי הנפט מזנקים

נתיבי שיט משתנים

מדינות המפרץ בכוננות

והשווקים נכנסים למתח

זה כבר לא סכסוך אזורי – זה משבר עולמי.

רגע האמת

המומחים מזהירים:

לא ההצהרות הן הסכנה – אלא טעות אחת קטנה:

ספינה שתיעצר בכוח

מכלית שתיפגע

חיכוך בין כוחות אמריקניים וסיניים

👉 וזה עלול להספיק כדי להצית עימות בין מעצמות.

סיכום: שינוי כללי המשחק

עד עכשיו זה היה עימות בין ארה״ב לאיראן.

כעת – זו כבר התנגשות גלובלית.

כי סין לא רק מדברת – היא קובעת עובדה:

היא שם. היא עוברת. והיא לא מתכוונת לעצור.

והשאלה הגדולה:

מי ימצמץ ראשון –

או שאף אחד כבר לא יכול?

