מכבי תל אביב העלתה את בית״ר לפיסגה בשניית הסיום

זה לא היה עוד מחזור. זה היה ערב שבו כל מה שקרה על הדשא תורגם מיד לטבלה – ולמציאות חדשה במאבק האליפות. בבלומפילד נולד שער אחד ששווה עונה, ובטדי קבוצה אחת עשתה את העבודה בצורה ברורה, מדויקת ובעיקר בזמן הנכון.

הסיפור מתחיל בבלומפילד, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. זה היה משחק חנוק, כמעט נטול מצבים, בדיוק מה שמצופה ממפגש ישיר בין מועמדות לאליפות. באר שבע ניסתה להכתיב קצב דרך החזקת כדור והנעת משחק סבלנית, מכבי תל אביב עמדה נכון, חיפשה רגעי מעבר ולא לקחה סיכונים מיותרים. המחצית הראשונה סיפקה בעיקר חצאי הזדמנויות – בעיטה מסוכנת אחת של מכבי שחלפה ליד הקורה, מנגד ניסיון של באר שבע מתוך הרחבה שנעצר. הקצב היה נמוך, הזהירות שלטה, והתחושה הייתה שכל שער, אם יגיע, יכריע הכל.

גם במחצית השנייה התמונה לא השתנתה. באר שבע ניסתה ללחוץ יותר בדקות הסיום, העלתה שחקנים קדימה, חיפשה הכרעה – אבל התקשתה לייצר מצב נקי. מכבי תל אביב שמרה על מבנה הגנתי יציב, יצאה מדי פעם למתפרצות, אבל לא הצליחה לייצר יתרון ממשי. ואז הגיע הרגע ששינה הכל. עמוק בתוך תוספת הזמן, במהלך האחרון כמעט של המשחק, כדור הוכנס לרחבה, דור פרץ הצטרף מאחור, ניצל חוסר ריכוז בהגנה ודחק פנימה מקרוב. 0:1 למכבי תל אביב. בלומפילד התפוצץ, באר שבע קרסה מנטלית, והשופט שרק לסיום.

במקביל, בטדי, בית״ר ירושלים ידעה בדיוק מה היא צריכה לעשות מול הפועל פתח תקווה – ולמשך רוב שלבי המשחק גם עשתה את זה טוב יותר. כבר בפתיחה בית״ר הפעילה לחץ גבוה, ניסתה להכריע מוקדם דרך משחק אגפים והכנסת כדורים לרחבה. השער הראשון הגיע לאחר מהלך התקפי מסודר, כשהכדור הגיע לירדן שועה בתוך הרחבה והוא סיים בנגיעה מדויקת פנימה וקבע 0:1.

דווקא אז, בניגוד למהלך המשחק, הפועל פתח תקווה חזרה לעניינים. איבוד כדור של בית״ר במרכז המגרש הוביל למתפרצת מהירה, רז שטיין קיבל את הכדור, התקדם ובעט מדויק לפינה – 1:1. השוויון הכניס מתח, אבל לא שינה את התמונה הכללית. בית״ר חזרה ללחוץ, המשיכה לשלוט, ובעיקר חיפשה הכרעה דרך מצבים נייחים. זה גם השתלם. כדור קרן מדויק הוגבה לרחבה, עדי יונה התרומם מעל כולם ונגח לרשת – 1:2 לבית״ר.

מכאן המשחק כבר נטה לצד אחד. הפועל פתח תקווה התקשתה לצאת קדימה, בית״ר שלטה בקצב והגיעה למצבים נוספים. בדקות הסיום הגיע גם השער השלישי, כשמהלך אישי של טימותי מוזי בתוך הרחבה הסתיים בבעיטה חדה לרשת וקבע 1:3. טדי כבר חגג, והניצחון הושלם ללא דרמות מיותרות.

שתי התוצאות הללו התחברו מיד לטבלה. הפועל באר שבע, שהגיעה למחזור מהמקום הראשון, איבדה את הפסגה בעקבות ההפסד. בית״ר ירושלים, שניצלה את ההזדמנות, עלתה למקום הראשון. מכבי תל אביב, עם ניצחון דרמטי, צמצמה פערים וחזרה באופן מלא למאבק האליפות.

במכבי תל אביב דיברו לאחר המשחק על ניצחון של אופי ועל אמונה מחודשת. השער של דור פרץ הוגדר כרגע מכונן לעונה. בהפועל באר שבע הודו שמדובר בהפסד כואב במיוחד, בעיקר בגלל העיתוי והשליטה היחסית במשחק שלא תורגמה לשערים. בבית״ר ירושלים כבר נשמעו קולות אחרים – ביטחון, תחושת שליטה, ואמונה שהמאבק תלוי בהם.

זה היה ערב שבו הכדורגל לא היה יפה במיוחד, אבל היה חד, אכזרי ומכריע. שער אחד בדקה ה־90+ בבלומפילד, ושליטה ברורה בטדי – ופתאום כל התמונה משתנה. שלוש קבוצות בתוך המרוץ, פערים קטנים, וכל מחזור הופך לגמר.

