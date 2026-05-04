יום שני, 4 במאי 2026
אייזנקוט וליברמן מגששים לאפשרות ריצה משותפת בבחירות במטרה ״לשייף״ מנדטים מרשימת בנט – לפיד

רמי יצהר 4 במאי 2026

דיווח: יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מנהלים מגישושים על אפשרות לריצה משותפת של שתי הרשימות בבחירות הקרובות.

לפי הסקרים מפלגתו של הרמטכ״ל לשעבר מקבלת כ-12-15 מנדטים לעומת פחות מעשרה מנדטים שמקבל ליברמן וספק אם איבט יסכים להיות שני ברשימה.

המהלך מגיע בעקבות ההסכם בין בנט ללפיד על ריצה משותפת שהפך את רשימתם ״ביחד״ לגדולה בין המועמדים, זאת לפי הסקרים. מטרת המהלך האפשרי: לגנוב קולות של תומכי בנט שאינם מרוצים מריצתו המשותפת עם לפיד, שנחשב שמאלני מדי בעיניהם.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

