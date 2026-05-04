אייזנקוט וליברמן מגששים לאפשרות ריצה משותפת בבחירות במטרה ״לשייף״ מנדטים מרשימת בנט – לפיד

דיווח: יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מנהלים מגישושים על אפשרות לריצה משותפת של שתי הרשימות בבחירות הקרובות.

לפי הסקרים מפלגתו של הרמטכ״ל לשעבר מקבלת כ-12-15 מנדטים לעומת פחות מעשרה מנדטים שמקבל ליברמן וספק אם איבט יסכים להיות שני ברשימה.

המהלך מגיע בעקבות ההסכם בין בנט ללפיד על ריצה משותפת שהפך את רשימתם ״ביחד״ לגדולה בין המועמדים, זאת לפי הסקרים. מטרת המהלך האפשרי: לגנוב קולות של תומכי בנט שאינם מרוצים מריצתו המשותפת עם לפיד, שנחשב שמאלני מדי בעיניהם.

״עניין מרכזי״