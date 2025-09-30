ביבי הקוסם עושה את זה שוב – חבל שלעם ישראל זה מאוחר מדי

זה נכון שנתניהו, בסיוע טראמפ ובתמיכת מדינות ערב המתונות, העבירו את הלחץ לחמאס מה יקל במידה מסוימת את טבעת החנק והמצור המדיני, הפוליטי, החברתי, התרבותי והספורטיבי מעל ממשל נתניהו – אבל זה נעשה באיחור משווע של שנה לפחות וחלק מהנזקים האדירים שנגרמו למדינת ישראל ובעיקר לעם ישראל יישארו עמנו הרבה אחרי שמשפחת נתניהו תוסר מעל לבמה הפוליטית והשלטונית של ישראל.

בכל מקרה – נתניהו הוא עדיין – ללא מתחרים – האיש השנוא בעולם ומן הבתם גם פה. זה לא ישתנה עוד לעולם. הוא את שמו הידוע לשמצה רכש לעצמו ובצדק ללא אפשרות מחילה וכפרה.

עכשיו צריך להמתין לתגובת חמאס הג׳יהאד האיסלאמי כבר הודיע שאינו מקבל וימשיך במאבקו והשאלה היא בכלל מי זה חמאס, מי עומד בראשו, מי מקבל החלטות ואיזה סמכות מעשית יש לו בכלל על פעילי השטח שהתחנכו על מוטיב ה-ניצחון או שאהיד״.

את נתניהו צריך לציין גם על היותו פוליטיקאי-על בעל יכולות הקסם להסתדר בעורמה גם עם הזירה הפוליטית הפנימית. גם בתחום הזה אין לו מתחרים הוא עושה מה שהוא רוצה ואין פוצה פה ומצפצף.

רמי יצהר Rami Yitzhar

