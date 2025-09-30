 דילוג לתוכן
יום שלישי, 30 בספטמבר 2025
ביבי הקוסם עושה את זה שוב – חבל שלעם ישראל זה מאוחר מדי

רמי יצהר 30 בספטמבר 2025

זה נכון שנתניהו, בסיוע טראמפ ובתמיכת מדינות ערב המתונות, העבירו את הלחץ לחמאס מה יקל במידה מסוימת את טבעת החנק והמצור המדיני, הפוליטי, החברתי, התרבותי והספורטיבי מעל ממשל נתניהו – אבל זה נעשה באיחור משווע של שנה לפחות וחלק מהנזקים האדירים שנגרמו למדינת ישראל ובעיקר לעם ישראל יישארו עמנו הרבה אחרי שמשפחת נתניהו תוסר מעל לבמה הפוליטית והשלטונית של ישראל.

בכל מקרה – נתניהו הוא עדיין – ללא מתחרים – האיש השנוא בעולם ומן הבתם גם פה. זה לא ישתנה עוד לעולם. הוא את שמו הידוע לשמצה רכש לעצמו ובצדק ללא אפשרות מחילה וכפרה.

עכשיו צריך להמתין לתגובת חמאס  הג׳יהאד האיסלאמי כבר הודיע שאינו מקבל וימשיך במאבקו והשאלה היא בכלל מי זה חמאס, מי עומד בראשו, מי מקבל החלטות ואיזה סמכות מעשית יש לו בכלל על פעילי השטח שהתחנכו על מוטיב ה-ניצחון או שאהיד״.

את נתניהו צריך לציין גם על היותו פוליטיקאי-על בעל יכולות הקסם להסתדר בעורמה גם עם הזירה הפוליטית הפנימית. גם בתחום הזה אין לו מתחרים  הוא עושה מה שהוא רוצה ואין פוצה פה ומצפצף.

רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״

פוליטיקה

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

