הצהרת קנצלר גרמניה כי ימי ״המשטר החומייניסטי ספורים״ מעידים שהמבצע הגדול להפלת המשטרה האיראני קרוב ובלתי נמנע

הקנצלר מרץ מטיל היום פצצה דיפלומטית: “ימי השלטון החומייניסטי ספורים”. אירופה שוברת שתיקה — וזו כבר לא פרשנות אלא הצהרת כוונות. מדובר בהצהרה קצרה אחת, שנאמרה היום בברלין כמעט כבדרך אגב, טלטלה את המערכת הבינלאומית הרבה יותר מכל נאום שהגיע מוושינגטון או מירושלים בשנה האחרונה.

הקנצלר מרץ אמר:

“ימי השלטון החומייניסטי ספורים.”

במערב זה תורגם מיד לשתי מילים:

Change Imminent — שינוי בלתי נמנע.

ולא פחות חשוב: גרמניה לא מדברת כך במקרה.

—

למה זו רעידת אדמה?

להבדיל מארה״ב, ישראל או בריטניה — גרמניה היא המדינה שהופכת רעש למסר רק אחרי:

✔ איסוף מודיעיני

✔ הערכת יציבות משטר

✔ בדיקת חלופות

✔ הבטחת רשת ביטחונות דיפלומטיים

✔ תאום עם בורסות ואנרגיה

ולכן כשקנצלר גרמני אומר משפט כזה — הוא לא מעריך, הוא לא מנבא, והוא בטח לא “מבקר את איראן”.

הוא מודיע שחלון היסטורי נפתח.

—

איראן קרסה מבפנים — ועכשיו זה נאמר בקול

שלוש שכבות מצטברות:

1. כלכלית:

אינפלציה מוניטרית איראנית הפכה בלתי נשלטת, והדולר השחור בטהרן חצה קווים אדומים.

2. חברתית:

רצף מחאות, הפעם ללא הפסק — עם מוקדים עירוניים, כיסי נשק מאולתרים והרבה פחות פחד.

3. אידיאולוגית:

השנאה מופנית ישירות אל חמינאי — לא אל הנשיא, לא אל הרוחני ולא אל הממסד.

עד עכשיו המערב צפה, ניתח ונמנע מקביעה חדה.

היום, מרץ חתך:

“הסיפור הזה נגמר.”

—

המשמעות הגרמנית — הרבה מעבר לסיסמה

ברלין היא המדינה שמחזיקה את שלושת המפתחות האירופיים:

✔ מפתח הגז

✔ מפתח הבנקים

✔ מפתח הייצור התעשייתי

גם הסינים וגם האמריקנים יודעים:

כשברלין מסמנת יעד — זה שוק שלם שזז.

ולכן:

מה שמרץ אמר היום הוא אישור תודעתי לעולם שהמעבר לשלב הבא כבר החל.

—

השלב הבא — משטר חלופי מוכשר

ופה מגיעה השורה שמערבבים בשקט:

המערב מעולם לא שובר משטר ללא חלופה.

מי החלופה?

בזירה הזו השם היחיד שמופיע על שולחן המודיעין הוא:

רזא פלהווי — בנו של השאה.

הוא:

✔ מדבר לתקשורת

✔ מקבל זמן מדף בפרלמנטים

✔ מגייס את הגולה האיראנית

✔ מנהל שיחות בוושינגטון

✔ ומבחינת אירופה — הוא “אופציה קיימת”.

—

ומה קרה במקביל? — ארה״ב יוצאת מהאפור

אחרי חודש של הדלפות סביב דיוני פעולה בוושינגטון, הגיע היום האות מברלין.

זו לא בין־לאומיות — זו תזמור מדורג:

טווח קצר — תודעה

טווח בינוני — דיפלומטיה

טווח ארוך — העברת כוח

ובין השורות נרשם דבר נוסף:

גרמניה לא הייתה מעזה להכריז סוף של משטר — לו לא ידעה שמישהו כבר בוחן את היום שאחרי.

—

השלכות בישראל: סוף סוף יש שחקן אירופי

ירושלים שנים ביקשה:

שתהיה מדינה אירופית שתאמר בקול מה שמדווחות מחלקות מחקר.

מרץ עשה זאת.

במשרד החוץ הישראלי קלטו זאת היטב — ובלילה כבר נשמע המשפט:

“אם גרמניה בפנים — זה נהיה אמיתי.”

—

ואיראן? — תגובה עצבנית שמסתירה חרדה

דקות אחרי שהמשפט של מרץ הופץ בסוכנויות האיראניות, הוציא דובר משמרות המהפכה הצהרה שברור שהוכנה בחופזה:

“המערב חי באשליה. איראן חזקה והמערכת יציבה.”

במודיעין קוראים לזה בדרך כלל:

First Denial Reflex

הכחשה ראשונה שנועדה למוסס פאניקה פנימית.

היא עצמה ההוכחה שיש פאניקה.

—

והסיכום

אירופה הפסיקה להתבונן — והתחילה לומר.

טהרן הפסיקה להתעלם — והתחילה להגיב.

וושינגטון הפסיקה לשאול “אם” — ועברה לשאול “איך”.

ופתאום, לראשונה מזה 45 שנה:

המשטר בטהרן הפסיק לדבר על ניצחון — והתחיל לדבר על הישרדות.

🟥

