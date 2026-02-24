טיפה בים: עשרות עצורים בפשיטת ענק על הפזורה הבדואית בניסיון לבלום אחזקת נשק בלתי חוקית

המשטרה ביצעה היום פשיטה גדולה על מוקדי פשיעה בפזורה הבדואית בנגב בתום מבצע איסוף מידע והפעלת סוכנים שארך כשנה. נמסר על עשרות עצורים ועל גילוי והחרמת כלי נשק בהם רובים m16 ואקדחי גלוק.

בהודעת המשטרה נמסר כי החשודים נעצרו בבתיהם ביישובים רהט, חורה ולקייה, וכן בפזורה הבדואית. לצד משמר הגבול (מג"ב) הופעלו סוכנים סמויים שהסתננו לארגוני פשע שפועלים באזור.

הסוכנים רכשו אמצעי לחימה בשווי של יותר ממיליון שקלים, לרבות 13 רובי M-16 ו־11 אקדחים מסוג "גלוק", והחרימו עשרות כלי נשק במסגרת המבצע. החשודים יובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בהארכת מעצרם.

המפכ״:ל פרסם וידיאו מיוחד לאחר הפעולה אך שכח לציין כי מדובר בטיפה בים. לפי הערכות שמתפרסמות השכם והערב בידי כנופיות הפשע בעיקר במגזר מצויים אלפי כלי נשק ואף יותר, חלק ניכר מהם נגנבו מבסיסים צבאיים ומעולם לא אותרו. בין הנשקים המצויים בידי העבריינים כמות ענקית של רימונים וחומרי נפץ ולכל ברור כי כדי לעקור את התופעה מהשורש יש צורך במבצע צבאי של ממש, שבינתיים מבושש להגיע.

צילום: דוברות המשטרה.

