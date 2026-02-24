 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 24 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

טיפה בים: עשרות עצורים בפשיטת ענק על הפזורה הבדואית בניסיון לבלום אחזקת נשק בלתי חוקית

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 24 בפברואר 2026

המשטרה ביצעה היום פשיטה גדולה על מוקדי פשיעה בפזורה הבדואית בנגב בתום מבצע איסוף מידע והפעלת סוכנים שארך כשנה. נמסר על עשרות עצורים ועל גילוי והחרמת כלי נשק בהם רובים m16 ואקדחי גלוק.

בהודעת המשטרה נמסר כי החשודים נעצרו בבתיהם ביישובים רהט, חורה ולקייה, וכן בפזורה הבדואית. לצד משמר הגבול (מג"ב) הופעלו סוכנים סמויים שהסתננו לארגוני פשע שפועלים באזור.

הסוכנים רכשו אמצעי לחימה בשווי של יותר ממיליון שקלים, לרבות 13 רובי M-16 ו־11 אקדחים מסוג "גלוק", והחרימו עשרות כלי נשק במסגרת המבצע. החשודים יובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בהארכת מעצרם.

המפכ״:ל פרסם וידיאו מיוחד לאחר הפעולה אך שכח לציין כי מדובר בטיפה בים. לפי הערכות שמתפרסמות השכם והערב בידי כנופיות הפשע בעיקר במגזר מצויים אלפי כלי נשק ואף יותר, חלק ניכר מהם נגנבו מבסיסים צבאיים ומעולם לא אותרו. בין הנשקים המצויים בידי העבריינים כמות ענקית של רימונים וחומרי נפץ ולכל ברור כי כדי לעקור את התופעה מהשורש יש צורך במבצע צבאי של ממש, שבינתיים מבושש להגיע.

צילום: דוברות המשטרה.

עניין מרכזי

מבזקפליליםחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה